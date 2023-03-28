То-Мá: “Люблю женщин, которые умеют себя нести”

Вы только за последнее время выпустили четыре песни: «Пьяна по уши», «Свет», «Не плачь» и «Завтра брошу». Треки очень разные, расскажите, какой наиболее близок вам?

Каждый из них близок и каждый отражает разную меня и мои переживания или события, происходящие в моей жизни в определенный временной этап. Вообще песни — как дети, сначала ты проходишь долгий путь рождения: поиск материала, запись, создание визуального ряда, а потом они занимают свое место в сердце — твоем, слушателей — и остаются там навсегда.

В прошлом году у вас вышло два клипа: первый на песню «Свет» снят в Мариинском театре. Каково это — работать в месте, которое наполнено творчеством и историей?

Это потрясающе! Когда-то я даже не могла себе представить, что смогу стоять на этой легендарной сцене. В детстве я мечтала, что когда-то там окажусь, и оказалась… Но не как классический танцор или оперный певец, а как эстрадный исполнитель. Не стала я балериной, но моя любовь к классическому балету сохранилась. Поэтому, когда Владимир Шкляров согласился стать моим партнером по видео, это был такой трепет, такое счастье, ощущение магии и чего-то сакрального.

А в клипе «Не плачь» вы вместе с Ханза показали осовремененную русскую сказку. Как пришла такая идея?

Идея пришла не мне, а моему продюсеру Николаю Степанову, и он как одержимый стал искать режиссера, который сможет ее развить и успешно воплотить в жизнь. Были десятки сценариев, но все это было немного «не туда», и только Мише Семечеву удалось поймать нашу волну и так удачно ее экранизировать.

В этом клипе вы поджигали себя. Получается, что певица То-Мá на многое готова ради творчества?

Это был самый страшный момент съемок, Миша специально оставил его практически на финал. Я долго отказывалась, даже плакала, но в итоге мой внутренний боец победил, я сдалась пиротехникам — и мы получили эффектный кадр, который не нарисуешь никакой графикой.

Нам ждать еще каких-либо перформансов в новом году, например, смену имиджа?

Я абсолютно уверена, что артист должен удивлять. Больше всего я люблю съемочный процесс именно за возможность примерять новый образ, который потом может стать частью меня. Мы планируем, что 2023-й станет годом самых неожиданных коллабораций, так что готовьтесь!

Артисты часто жалуются на то, что недовольны собой, когда видят себя на экране. Как с этим обстоят дела у вас?

Да, конечно, бывает… Но тут вопрос такой: не доволен — можно изменить себя (это нелегко) или поменять команду (почти невозможно). Поэтому я изначально приглашаю лучших гримеров и стилистов. И обычно остаюсь довольна.

Кого из известных людей считаете иконой стиля?

Люблю женщин, которые умеют себя нести. Нести с достоинством, умеют видеть свои плюсы и минусы и адекватно себя оценивают.

То-Ма

Сколько времени вам нужно, чтобы собраться на мероприятие?

1,5–2 часа — час на мейк, час на укладку. Если нет специалиста рядом, накрашусь сама, это займет 15–30 минут. И укладку могу сделать в обычном салоне, расположенном в моем доме.

В 2021 году у вас был фит «Моя любовь» с Джаро, в 2022-м — дуэт «Не плачь» с Ханза. С каким артистом в 2023 году планируете поработать?

Видимо, теперь надо с обоими ребятами «зафитить»… Уже записан совместный трек с исполнителем Ruvi, но пока не понимаю, когда мы представим его слушателям. И альбом будет точно, он давно ждет своего времени — уже целый год. И сейчас доделываем еще один. Так что, может, их будет даже два.

В ваших клипах снимаются многие знаменитости, например, Андрей Малахов, Светлана Бондарчук, Рома Жёлудь. Как попасть к вам в клип?

Обычно в клип попадают люди, прошедшие кастинг у режиссера, или друзья, которые согласились на такую авантюру и поддержали меня, но порой мы просто видим интересные лица где-то на улице, можем подойти и пригласить человека на съемку.

Расскажите о фильме «Волшебники», где вашим партнером по съемкам стал Александр Яценко. Киноистория — это хобби или еще одно ваше направление как артиста?

Это была не первая моя киноработа. Даже не знаю, как сказать, хобби ли это. Я люблю съемки в кино, но они занимают много времени, поэтому сейчас больше сосредоточена на музыке. Но если будет интересное предложение, скорее всего, соглашусь.

Как вы готовились к роли?

Занималась с преподавателем Сергеем Витальевичем Шенталинским, брала занятия у Лины Арифулиной по технике речи, даже была на мастер-классе у Иваны Чаббак. Слушала режиссера, своих партнеров по кадру (это всегда прекрасная школа), себя и свои ощущения.

Если бы про вашу жизнь сняли фильм, то каким было бы его название?

О, даже не знаю… Наверное, «Огонь, вода и остальные приключения». (Смеется)

Можете ли сказать, что сейчас находитесь в гармонии с собой?

Почти. Есть вопросы к семи лишним килограммам веса, но это решаемо.

На какой вопрос хотели бы ответить, но вам его не задают?

Когда ты чем-то увлечен, тебе интересно 24/7 рассказывать о деле своей жизни, творчестве, но журналистов, как правило, это интересует в меньшей степени. В большей — твоя личная жизнь. Поэтому мы находим баланс, и недосказанностей не остается.

О чем вы сегодня мечтаете?

Об определенности и стабильности. И о том, чтобы было вдохновение, силы, здоровье и встречались только приятные люди. Но это утопия.

Представьте, что вы поймали золотую рыбку. Какие три желания вы бы загадали?

Прежде всего — мир во всем мире, здоровья близким и как можно больше встреч с моими поклонниками.