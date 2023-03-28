 

Принц Гарри и Меган Маркл стали членами закрытого клуба в Лос-Анджелесе после того, как Карл III лишил их британской резиденции

28.03.2023, 18:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

СМИ пишут о том, что 38-летний принц Гарри и 41-летняя Меган Маркл стали членами закрытого клуба в Лос-Анджелесе. Герцоги Сассекские посетили заведение, вероятнее всего, чтобы публично ответить на санкции Карла III. По информации издания Mirror, супруги побывали в бунгало в Сан-Винсенте в Западном Голливуде в тот же день, когда стало известно, что их попросили освободить коттедж Фрогмор. Поместье на территории Виндзорского замка было единственным домом Меган и Гарри на территории Великобритании.

Несмотря на заявления о том, что скандальная пара была в ярости из-за решения короля, супруги выглядели счастливыми на мероприятии. Посмотреть фото можно здесь. Один из членов элитного клуба отметил, что Меган и принц Гарри целенаправленно не воспользовались отдельным входом для знаменитостей.

Это был смелый шаг. Я знаю, что в Сан-Винсенте есть черный вход для звезд A-List, когда никому не нужно видеть, как вы приходите и уходите. Там действительно заботятся о конфиденциальности, — сообщил инсайдер.

Принц Гарри и Меган Маркл

Заведение широко востребовано среди богатых и популярных людей. Оно известно вниманием к сохранению приватности знаменитостей. Бунгало расположено в двух часах езды от Монтесито, где Меган и Гарри живут в особняке стоимостью 14,7 миллионов долларов вместе с детьми: 3-летним Арчи и полуторагодовалой Лилибет. Посетители элитного клуба платят членский взнос в размере 4200 долларов в год (более 320 000 рублей).

К ним приезжают звезды даже более топовые, чем Гарри и Меган, и никто никогда не узнает, что они там. Но Гарри и Меган сказали, что у них все в порядке, и что им не нужно было этим пользоваться. И даже когда они уходили, они использовали главный вход, — добавил член клуба.

Ранее стало известно о том, что Принц Гарри может лишиться вида на жительство в США. Причиной такого исхода событий стало его признание в употреблении запрещенных веществ. Об этом предупредил эксперт по правовым вопросам и бывший федеральный прокурор Неама Рахмани. Он добавил, что закон действует для всех, в том числе для персон “королевского происхождения, для которых исключений нет”.

Принц Гарри и Меган МарклПринц Гарри и Меган Маркл


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12.21 / Мнение: Литературный конкурс “Современная война”

05.04.22 / Мнение: Лидер демографического прироста

13.07.21 / Девичник в Греции: Настя Ивлеева, Матильда Шнурова и Диана Коркунова отдыхают на Миконосе

20.02.21 / Шойгу предложил присваивать игрокам World of Tanks статус ветерана танковых войск

30.11.22 / “Отметила”: любительница заложить за воротник Слава потеряла автомобиль

12.09.22 / Актриса Надежда Ангарская назвала причины развода с безработным мужем

19.02.22 / МОК проведёт для спортсменов моложе 18 лет восьмичасовую конференцию, посвященную борьбе с психологическим насилием

20.01.23 / “Метр за метром идут вперед”: Пригожин сообщил о взятии Клещеевки бойцами ЧВК “Вагнер”

23.09.21 / Демонстративное превосходство, скрытность: что нельзя игнорировать в отношениях

20.08.22 / Мнение: О перетрусившей перед Путиным «девочке» из британского МИДа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика