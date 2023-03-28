 

Guardian – глава МВФ предупредила об угрозе мировой стабильности после потрясений в банковском секторе

28.03.2023, 18:45, Новости дня
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила об угрозе мировой финансовой стабильности после череды банковских крахов, передаёт The Guardian. По прогнозу организации, рост мировой экономики в этом году составит менее 3%, что связано с последствиями пандемии коронавируса и конфликта на Украине.


АР

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что потрясения в банковском секторе усиливают риски для мировой финансовой стабильности, пишет The Guardian.

По словам Георгиевой, вынужденный переход к высоким процентным ставкам после длительного периода поддержания низких ставок для борьбы с инфляцией «неизбежно порождает стресс и уязвимости». Об этом свидетельствуют крах Silicon Valley Bank в США и проблемы швейцарского Credit Suisse, которые привели к поглощению банка UBS при посредничестве правительства Швейцарии. 

По прогнозу организации, 2023 год будет ещё одним сложным годом, когда рост мировой экономики замедлится до уровня ниже 3%, сказала Георгиева. На экономической активности, по её словам, скажутся растущие расходы по займам, последствия пандемии коронавируса и украинский конфликт.

Как напоминает издание, слова Георгиевой прозвучали на фоне заявлений Европейского центрального банка, где предупредили, что недавние потрясения в банковском секторе окажут реальное влияние на деятельность предприятий и экономический рост. В интервью Business Post вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос заявил, что организация опасается, что проблемы в банковском секторе приведут к снижению темпов роста.

По мнению Гиндоса, по мере роста экономического стресса в Великобритании, ЕС и США, так называемые теневые банки, то есть финансовые институты, осуществляющие банковские операции, но не имеющие лицензии банка, могут ещё больше обнажить трещины в финансовой системе. «Мы считаем, что это может стать источником проблем для всей финансовой системы, и нам нужно быть осторожными», — предупредил он.

The Guardian отмечает, что Великобританию в этом году также ждут низкий рост и высокая инфляция. Ещё больше ситуацию в стране усугубляют негативные последствия выхода из Европейского союза, которые приведут к экономическим шрамам ещё более глубоким, чем пандемия.

«Мы считаем, что в долгосрочной перспективе выход из ЕС снизит общий объём производства примерно на 4 процента по сравнению с объёмом, который наблюдался бы, если бы мы остались в ЕС», — заявил председатель Управления по бюджетной ответственности Ричард Хьюз. По его словам, этот «шок для экономики Великобритании» по масштабам сопоставим с последствиями пандемии и энергетического кризиса.


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