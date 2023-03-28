Спальня с кухней и туалетом: в Москве могут появиться «ультрастудии»

В Москве инженеры-строители разработали проект «ультрастудии» площадью 8 м². Новый вид жилья будет отличаться компактностью и лёгкостью материалов, из-за чего его стоимость не превысит 7 млн рублей.

«Классическая студия – это совмещённые жилая комната и кухня, а также отдельный туалет. Мы решили убрать эту четвёртую стену между уборной и спальней, чтобы оптимизировать пространство», – рассказали инноваторы.

В новой планировке унитаз будет размещен слева от выхода из квартиры и рядом с раковиной для мытья посуды. Это должно с одной стороны обеспечить лучшую проветриваемость помещения, с другой – упростить прокладку водопроводных труб и сэкономить на размещении умывальника и душевой кабинки.

Двадцатиэтажные дома по новому проекту планируется возвести в Москве по программе реновации, на месте старого аварийного жилья в районе улиц Моховой, Тверской, Пушкинской, Никольской и т.д. Инициатива уже одобрена столичной мэрией.

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