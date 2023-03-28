 

Мнение: Побег

28.03.2023, 18:25, Разное
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Эта история изначально была очень скверной…

Папа пописывал в «Одноклассниках». Но когда за ним пришли, запустил версию, что его преследование началось после того, как дочка Маша нарисовала пацифистский рисунок.

Когда отца отправили под домашний арест, а девочку забрали в приют, общественность всем миром требовала вернуть дочь отцу.

Вчера в Ефремове началось рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Москалева.

Рассказывал обо всем этом в программе «Окаянные дни».

Сегодня Ефремовский межрайонный суд огласил приговор Алексею Москалеву: 2 года колонии общего режима. Но отца Маши на оглашении не было. Сегодня около 5 утра он сбежал из-под домашнего ареста. И лишил суд возможности добавить к приговору слова «считать приговор условнмм» или «отложить исполнения приговора до достижения дочер14-летнего возраста».

По всему получается, что сбежал Алексей не от приговора. Фактически он сбежал от дочери… И история оказалась еще более скверной, чем выглядела изначально.

На снимке: 27 марта 2022 года, Алексей Москалев на заседания суда по рассмотрению уголовного дела. Фотография отсюда.

Источник: Ирек Муртазин


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