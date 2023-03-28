Мнение: Отмена ЕГЭ, счета для новорожденных и дефицит джуниоров

1. После принятия решения об отмене в России Болонской системы образования активизировались сторонники отмены ЕГЭ, единого государственного экзамена, которые теперь требует отменить и его. Представители властей вынуждены теперь регулярно давать комментарии на эту тему (ссылка):



Отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) требует очень серьезного обсуждения. Так об этом высказался премьер-министр Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

По словам главы кабмина, ЕГЭ является мощным социальным лифтом для жителей российских регионов, которые хотят поступить в ведущие университеты.

«Если есть какие-то альтернативные предложения, нужно их системно рассматривать. Но то, что касается отмены ЕГЭ, это требует очень серьезного обсуждения», — заявил Мишустин.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в России существует общественный запрос на отмену этого экзамена, поэтому обсуждение отказа от ЕГЭ должно состояться.

3 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что отмена ЕГЭ в России «обсуждается и будет обсуждаться» как необходимый шаг по возвращению образования в традиционное национальное русло. А 16 марта президент России Владимир Путин призвал совершенствовать систему экзамена.

Отмена Болонской системы была полезна хотя бы уже сокращением «утечки мозгов» из России на Запад. А вот отмене ЕГЭ порадуются разве что коррупционеры из приёмных комиссий, да их «клиенты». Крайне странно было бы отказываться от рабочего инструмента контроля, который даёт пускай иногда и неприглядную, но всё же основанную на фактическом материале картину качества нашего школьного образования.

Напомню, что система единого письменного госэкзамена применяется не только на Западе, но и в Китае, например. А китайское образование сейчас, вне всякого сомнения, на подъёме: Китай продолжает стремительно захватывать первые места в мировой науке (по числу публикаций и другим показателям). И если на Западе образование деградирует, то это происходит не из-за тамошних аналогов ЕГЭ, а по другим причинам, вроде принудительного насаждения разноцветной идеологической повестки.

2. Очередная инициатива от партии ЛДПР. Там хотят создать для граждан России пополняемые государством с момента рождения банковские счета, чтобы к моменту совершеннолетия у граждан гарантированно был небольшой капитал (ссылка):



В России предложили запустить новую социальную программу, согласно которой детям с момента рождения начнут оформлять накопительные счета. Проект представила фракция ЛДПР, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что финансировать счета новорожденных планируется за счет дополнительных нефтегазовых доходов страны, которые аккумулируются сейчас в Фонде национального благосостояния. Родственники ребенка также смогут вносить на них средства. В ЛДПР призвали принять проект с 2024 года.

В пояснительной записке к документу объясняется, что счета следует пополнять каждый год до 18-летия ребенка, после чего они перейдут в его собственность и он сможет самостоятельно ими распоряжаться. С этого момент средства будут храниться в течение пяти лет, если ими не воспользуются, то их отправят на пенсионный счет.

Конечно, идея вообще не работать, но получить к 18 годам крупную сумму денег, или к 23 годам – крепкое пополнение к будущей пенсии, выглядит весьма завлекательно. Но есть некоторые сомнения, что все наши граждане смогут в столь юном возрасте правильно распорядиться деньгами. Уроки финансовой грамотности в школах ввели совсем недавно, при этом учат там зачастую, скажем так, довольно странным вещам.

Впрочем, тут проблема системная. За 75 лет советской власти у нас успело надёжно вымереть поколение людей, умевших обращаться с деньгами. Теперь нам надо начинать всё с нуля. И если общество знает, что пить водку и курить — вредно для здоровья, то аналогичных элементарных вещей про свои собственные кошельки общество не понимает категорически. Относится это не только к школьникам, что нормально, но и к их родителям, и к учителям, и к педагогам из педвузов, и к ответственным чиновникам из министерств. Ничего похожего на проекты типа моей «Школы Капитализма» я на государственном уровне не видел даже в самом приблизительном формате.

3. Программистов в России всё больше и больше, но их по-прежнему остро не хватает. Отечественный бизнес расхватывает не только опытных специалистов, но и новичков (ссылка):

Российские компании испытывают нехватку IT-специалистов начального уровня подготовки (junior): число открытых вакансий вдвое превышает число резюме, подсчитали в Skillbox и HeadHunter. Из-за дефицита бизнес начал активнее трудоустраивать студентов, а также чаще брать на работу временных сотрудников. Сами участники рынка уверяют, что пока в приоритете все же специалисты высокого и среднего уровня. Но источники “Ъ” на IT-рынке подтверждают, что компании все чаще нанимают junior-специалистов, особенно если поджимают сроки госконтрактов.

“Ъ” ознакомился с исследованием платформ Skillbox и HeadHunter, посвященным динамике спроса на IT-специалистов начального уровня. Из него следует, что в течение 2022 года на рынке было открыто более 67 тыс. вакансий для IT-специалистов без опыта работы (junior) и около 310 тыс.— для сотрудников с опытом работы от одного до трех лет. При этом общее число соискателей в этих категориях составляет 214 тыс. человек — почти вдвое ниже спроса. Кроме того, абсолютное большинство работодателей (72%) стали активнее рассматривать на открытые позиции кандидатов, которые прошли переквалификацию.

Представители энергетического и финансовых секторов, которых опросили Skillbox и HeadHunter, говорят, что у них количество вакансий на позиции junior IT-специалистов осталось на уровне 2021 года. Зато промышленные предприятия и IT-компании подтверждают, что специалисты начального уровня нужны: согласно данным опроса, в среднем число вакансий в этой категории увеличилось на 25%, об этом говорят 31% опрошенных IT-компаний и 16% промышленных предприятий.

Дефицит кадров вынудил российские компании изменить общий подход к найму, отмечают в HeadHunter: почти треть опрошенных стали привлекать специалистов на временной основе, еще треть — лояльнее относиться к удаленной работе.

С одной стороны, всё верно, программистов дико не хватает, особенно сеньорского уровня. Но, возможно, роботы изменят ситуацию полностью. Несколько лет я не мог подобрать себе нормальную программу для резервных копий: их вроде бы и много, но все с плохим интерфейсом, неудобны и кривоваты. И вот вчера я сел, включил робота, и мы вместе с ним за два-три часа сделали нехитрый скрипт, который полностью мои задачи закрыл. Если бы я делал то же самое сам, без робота, у меня ушёл бы как минимум целый день.