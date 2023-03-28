Скандалы: Чёрная метка Абрамовичу?

Роман Копин досрочно покидает Чукотку

Слухи о возможном уходе Романа Копина с поста главы Чукотского автономного округа ходили ещё в прошлом году. Близкие к нему люди намекали, что губернатор-де устал от работы на Севере. Хотя, возможно, Копин просто понимал, что его ждёт, и заранее «подстилал соломку». Если так, то это был весьма предусмотрительный ход. Тучи над Романом Копиным сгущались по мере того, как его бывший шеф Роман Абрамович активно контактировал с Западом. И вот вышедший 15 марта указ президента об отставке Копина поставил в этой истории точку.

История деятельности Романа Копина на Чукотке с самого начала тесно переплетается с интересами олигарха Абрамовича. В 90-е регион возглавлял Александр Назаров. У правоохранителей к нему было много вопросов по поводу мутных налоговых и финансовых схем – говорили, что Назаров превратил Чукотку во «внутренний офшор». Предположительно, именно особые финансовые условия привлекли к региону внимание Бориса Березовского и Романа Абрамовича, которые в середине 90-х получили доли в государственной «Сибнефти» и неформально взяли её под контроль. Предположительно, ещё при Назарове часть финансовых потоков «Сибнефти» была пущена через Чукотку. В 1999 году дотоле непубличный бизнесмен Роман Абрамович стал депутатом Госдумы от Чукотки, а Роман Копин в том же году занял должность советника губернатора Назарова. На Чукотку Роман Копин прибыл из Костромы, где руководил региональным филиалом банка «СБС-Агро». Бенефициар банка Александр Смоленский входил в число особо влиятельных олигархов наряду с Борисом Березовским. Этот неформальный клуб тогда получил название «семибанкирщина». После ухода президента Ельцина Березовский попал под уголовное преследование, а вот Роман Абрамович, наоборот, пошёл в гору. В 2000 году он при поддержке Кремля стал губернатором Чукотки. При губернаторе Абрамовиче Роману Копину отводились второстепенные роли – он возглавлял муниципалитеты. Известно, что сам Абрамович на Чукотке почти не появлялся, все вопросы решала команда его управленцев. Пиарщики выставляли миллиардера благодетелем, который вкладывает в социалку округа собственные деньги. Но некоторые факты оставались в тени. Во-первых, структуры Абрамовича активно пользовались налоговыми льготами, которые сложились ещё при Назарове. Бывший председатель Счётной палаты Сергей Степашин говорил, что 10 млрд рублей на покупку «Челси» Абрамович вывел именно через Чукотку. Во-вторых, перед досрочной отставкой Абрамовича с поста губернатора Чукотки в 2008 году стало известно, что связанная с ним лондонская компания Millhouse получила контроль над несколькими месторождениями золота в регионе.

Взяв под контроль чукотское золото, Абрамович сфокусировался на лондонских тусовках, а его место на посту губернатора региона занял Роман Копин. При этом бизнес Абрамовича в регионе нисколько не пострадал. Более того, в 2018 году стало известно о том, что Абрамович увеличил долю в компании Highland Gold, которая получила контроль над тремя золотодобывающими активами на Чукотке с общими запасами 3,4 млн тонн руды.

И вот теперь вместо Романа Копина Чукоткой будет руководить Владислав Кузнецов, чья карьера до 2013 года была связана с корпорацией «Сибур» (основные бенефициары – Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко). Позже Кузнецов пошёл во власть и с лета 2022 года успел поработать в правительстве ЛНР.

Даниил Ермилов, представитель ассоциации политконсультантов в ДФО

– Дело не совсем в экс-губернаторе (Романе Копине. – Ред.) – он очень хороший управленец, который справлялся со своими задачами. Дело в показательных действиях со стороны государства всем, кто пытается усидеть на двух стульях, зарабатывать здесь и увозить деньги за рубеж. Склоняюсь к тому, что это сигнал Абрамовичу и всем элитам.

Иван Дмитриев

Оригинал материала: “Наша Версия”