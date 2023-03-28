 

Диетолог Гридина назвала продукты, которые уменьшают отеки

28.03.2023, 18:00, Разное
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Наталья Гридина, диетолог, назвала продукты, богатые калием, которые могут помочь в борьбе с отеками.

Гридина, врач-диетолог, высказалась о продуктах и блюдах, которые могут уменьшить отеки. Врач отметил, что основной причиной отеков является пища. Он посоветовал исключить несколько соленых, маринованных и копченых продуктов. Отек может быть более сильным, если такая пища употребляется на ужин.

Гридина также заявила, что отеки могут быть вызваны активным приемом сахаросодержащих продуктов. После такой пищи уровень сахара в крови повышается, и это вызывает отток жидкости из клеток. Высокий уровень сахара в крови также может влиять на клетки почек, что приводит к задержке натрия. Это, в свою очередь, вызывает задержку воды. Специалист рекомендовал включить в рацион продукты, богатые калием, чтобы уменьшить отеки. Они обладают мочегонным действием.

Наталья Гридина пояснила “Газете.Ru” о различиях между этими продуктами. Также от отеков помогает клетчатка, витамин А и продукты, которые их содержат. Врач также рекомендовала вместо соли пить зеленый чай и использовать травы, чеснок имбирь, лимонный сок. Это помогает предотвратить появление отеков.MedikForum.ru ранее писал о распространенных ошибках при завтраке.


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