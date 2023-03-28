В 2023 году правительство сняло все ограничения на инвестиции в ФНБ

Правительство РФ сняло ограничения, которые не позволяли инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), в 2023 году. Это было связано с его ликвидной частью.

Если ликвидная часть ФНБ превышает 7%, то теперь возможны инвестиции в инфраструктурные проекты. Для других активов, однако, требуется минимум 10% ВВП. Эти ограничения будут сняты официальным порталом правовой информации. Правительство РФ намерено в этом году инвестировать в приоритетные проекты средства ФНБ на сумму 2,2 трлн рублей. В том числе 1,7 трлн рублей на самоокупаемые инфраструктурные проекты, а также 0,5 трлн рублей на антикризисные инвестиции.

Европейский Союз ввел санкции в отношении ФНБ с 25 февраля. По данным Министерства финансов РФ, ограничения не повлияют на планы по инвестированию в фонды.