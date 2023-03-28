 

В 2023 году правительство сняло все ограничения на инвестиции в ФНБ

28.03.2023, 18:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Правительство РФ сняло ограничения, которые не позволяли инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), в 2023 году. Это было связано с его ликвидной частью.

Если ликвидная часть ФНБ превышает 7%, то теперь возможны инвестиции в инфраструктурные проекты. Для других активов, однако, требуется минимум 10% ВВП. Эти ограничения будут сняты официальным порталом правовой информации. Правительство РФ намерено в этом году инвестировать в приоритетные проекты средства ФНБ на сумму 2,2 трлн рублей. В том числе 1,7 трлн рублей на самоокупаемые инфраструктурные проекты, а также 0,5 трлн рублей на антикризисные инвестиции.

Европейский Союз ввел санкции в отношении ФНБ с 25 февраля. По данным Министерства финансов РФ, ограничения не повлияют на планы по инвестированию в фонды.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10.21 / С приходом холодов кожа становится сухой. Виной может быть и дерматит (ищем пути решения)

01.01.22 / Брежнева станцевала в платье из новогоднего «дождика»

30.12.21 / Три симптома жировой болезни печени, которые часто игнорируются

25.03.22 / Аманда Сейфрид, Кейт Бекинсейл и звезды сериала “Дневники вампира” на вечеринке в Лос-Анджелесе

04.11.22 / Гарик Харламов ушел из Comedy Club – кто станет соведущим Павла Воли

13.06.22 / Эмбарго против России изменило сферу нефтяных перевозок — последствия будут масштабными

26.03.22 / Мнение: Голь на выдумки хитра

15.08.22 / Как быстро и дорого сдать квартиру в аренду

05.11.20 / У скандального эмира Дубая Мохаммеда родилось двое внуков с разницей в месяц

17.03.21 / Несовершеннолетним запретят перекрашивать волосы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика