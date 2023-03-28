Не забываем и о каблучках: модные аксессуары весны, которые омолодят образ любой женщины за 50

Женщинам старше 50 лет очень важно правильно подобрать одежду, обувь и аксессуары, чтобы выглядеть модно, но при этом не слишком кричаще и вызывающе.

Правильно подобранные аксессуары помогут сделать весь образ более притягательным, стильным и роскошным. Вот несколько отличных идей для женщины старше 50 лет.

Солнцезащитные очки

Многие считают, что солнцезащитные очки нужно носить только лишь тогда, когда на улице ярко светит солнце, однако это не так. На самом деле этот стильный и модный аксессуар можно носить на протяжении всего года, чтобы подчеркнуть привлекательность.

Отлично смотрится аксессуар, выполненный в винтажном стиле 80-х годов. Такие очки отлично сочетаются с модными и стильными нарядами и подойдут для повседневной носки.

В моде также солнцезащитные очки большого размера, выполненные в стиле 2000-х. Они помогут добавить дерзость и драматизм.

Если хочется добавить еще более драматический эффект, стоит выбрать яркий цвет, например зеленый, пурпурный, красный или розовый.

Солнцезащитные очки геометрической формы могут поднять образ на совершенно новый уровень. Стоит выбирать аксессуары треугольной, прямоугольной, квадратной или же любой другой геометрической формы, которая лучше всего будет подчеркивать черты лица.

Также еще одним интересным вариантом станут очки “кошачий глаз”. Они выглядят стильно, эффектно и подойдут для создания модного образа.

Солнцезащитные очки-авиаторы являются вневременным вариантом и никогда не выйдут из моды. Они напоминают о моде 70-х годов и привносят в образ немного винтажного стиля.

Сумочка

В последние несколько лет мы носили сумки-шопперы. Однако сейчас пришло время позабыть о них. Несмотря на то что они удобные, в этом году мы увидим совершено новые тенденции.

Большой популярностью будет пользоваться маленькие или компактные сумки среднего размера. Интересно смотрятся аксессуары ярких цветов, таких как синий, фиолетовый, розовый, мятно-зеленый, оранжевый и желтый. Это поможет поднять создаваемый образ на совершенно новый уровень.

Если наряд однотонный и довольно скучный, то сумка яркого цвета поможет практически мгновенно оживить образ.

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Естественно, не стоит забывать об аксессуарах черного цвета. Всем женщинам, независимо от их возраста, обязательно нужна стильная маленькая черная сумка, которая помогает придать образу стиль и элегантность.

Украшения

Серебро неподвластно времени. Однако в 2023 году в тренде также будет золото. Кроме того, стоит обратить внимание на большие и роскошные украшения.

Минимализм, независимо от того, что он стильный, уже отходит на второй план. Большие золотые серьги и цепочки-ожерелья выглядят восхитительно.

Кроме того, в тренде будут кольца с крупными камнями разных цветов. Актуальными будут украшения причудливых и абстрактных форм.

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Обувь

Туфли на шпильке и украшения вокруг щиколотки – все это будет актуальным в этом году. Это поможет подчеркнуть элегантность и выглядеть фантастически.

Такая обувь отлично смотрится вместе с юбками, которые могут быть как длинными, так и короткими, все зависит от собственных предпочтений. Если не можете ходить на высоких каблуках, то стоит выбирать обувь хотя бы с небольшим каблучком.

Также отличным решением станут белые кроссовки. Они являются модными, стильными и помогают обеспечить комфорт при носке.

Еще одной популярной тенденцией являются лоферы. Есть множество различных форм и моделей такой обуви. Однако лучше всего смотрятся варианты на небольшом каблуке.

Фатиновые перчатки

Перчатки из фатина являются отличным и интересным аксессуаром. Они помогают добавить совершенно любому образу нотку элегантности.

Перчатки помогают скрыть морщины на руках. Есть много интересных и красивых дизайнов таких аксессуаров, в частности черные, розовые, прозрачные, фиолетовые. Перчатки хорошо сочетаются с совершенно любым нарядом.