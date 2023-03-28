“Сияй как бриллиант!”: как сделать трендовые бриллиантовые губы за 3 шага

Сложно, наверное, не согласиться с тем, что лучшие друзья девушек – это бриллианты. На сегодняшний день в тренде даже «бриллиантовые губы». Новая тенденция в макияже женственна и утончена, но добавляет нужное количество блеска и сияния вашим губам.

Шаг за шагом к новому тренду

Итак, вы можете добиться шикарного внешнего вида всего за три простых шага. Суть заключается в том, чтобы использовать более яркий оттенок, чем тот, к которому вы привыкли.

Серебристый оттенок или оттенок шампанского смотрятся лучше всего, поскольку они контрастируют с тоном вашей кожи и выглядят кристаллизованными. Это может быть хайлайтер, мерцающая подводка для глаз или серебристая подводка для губ.

Вам нужно убедиться, что оттенок «щедро пролился» на дугу купидона и центр нижней губы. Губы будут выглядеть более пухлыми. В общем, такими, о которых мечтают многие женщины. Растушуйте пальцем.

Девушка, изображенная на фотографиях, продемонстрировала тенденцию, используя в следующем шаге карандаш для губ. Она мягко обвела уголки, чтобы сделать края немного более четкими.

Как только вы добьетесь нужного эффекта, завершите макияж слоем бальзама или блеска для губ. Это очень просто сделать, но результат действительно впечатляет.