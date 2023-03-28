 

“Росатом” реализует в Ульяновской области проект в сфере ветроэнергетики

28.03.2023, 17:11, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ветроэнергетика дает мощный импульс развитию смежных отраслей, включая композиты, заявил генеральный директор “Росатома” Алексей Лихачев.

По его словам, созданием необходимых компетенций займутся компании “Юматекст” и “Новавинд”. В кратчайшие сроки они поставят первые российские лопасти на ветропарки “Росатома”, подчеркнул гендиректор госкорпорации.

В Ульяновской области на протяжении многих лет совершенствовали компетенции, формировали законодательство и открывали новые производства для развития композитных технологий, рассказал глава региона Алексей Русских.

“Мы выделяли это направление инновационной специализации как ключевое для Ульяновской области”, – добавил губернатор.

В проект инвестируют более двух миллиардов рублей. Будет создано около 400 высокотехнологичных рабочих мест.

“Росатом” готов к санкционному давлению и прорабатывает меры в ответ на ограничения, заявил ранее Алексей Лихачев. На реализацию планов госкорпорации ограничения не повлияют, подчеркнул он.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03.21 / ВМФ пообещали три атомные подлодки до конца года

30.07.22 / Захарова высмеяла причину, не позволяющую Джонсону стать генсеком НАТО

25.12.21 / Политика: “Бомбу” Ленина в основании СССР хотел взорвать Берия

13.08.21 / Сын президента Аргентины указал «Х» в графе пола в удостоверении личности

21.08.20 / Тбилиси: авиасообщение с Россией восстановится с учетом эпидемиологической ситуации

30.12.21 / СБУ сообщила о подозрении командиру боевиков “ЛНР”, который руководил обстрелами украинских позиций

04.02.21 / Компания Caviar намерена выпустить «драгоценный» кнопочный телефон

19.06.21 / В Москве раздались взрывы, СМИ пишут о пожаре на складе пиротехники

31.07.21 / “Я сам не справляюсь. Сегодня был у специалиста”. Актер Фединчик повторно извинился за драку в Киеве

13.11.21 / Установлена еще одна вероятная причина вымирания видов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика