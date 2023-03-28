Скандалы: Обогрел Европу

«НОВАТЭК» радует Леонида Михельсона миллиардными дивидендами

Собрание акционеров «НОВАТЭКа» в апреле должно утвердить дивиденды за 2022 год. Судя по всему, они окажутся ещё более щедрыми, чем прежние, и принесут бенефициарам десятки миллиардов рублей. Таким образом компания Леонида Михельсона пожинает финансовые плоды санкционной войны между Россией и Западом.

Если искать в России компанию, которая смогла сделать деньги на размежевании России и Запада, то трудно пройти мимо «НОВАТЭКа» Леонида Михельсона. Западные санкции задели крупнейшего в России частного производителя сжиженного природного газа лишь по касательной. В результате компания смогла изрядно заработать на поставках топлива в Европу.

Скрытые доли

Как именно сегодня распределены доли в компании, достоверно не известно. Этому способствует режим секретности, введённый правительством с начала СВО. Однако известно, что в 2020 году основатель «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон продал 0,75% акций компании, которые принадлежали ему лично. На этой сделке он выручил около 250 млн долларов.

Согласно отчётности за 2021 год, Михельсон контролировал 24,76% компании, часть – напрямую, часть – через подконтрольные структуры. В прошлом году пришла такая новость: Михельсон перевёл на себя лично 14% акций «НОВАТЭКа», которые до этого принадлежали кипрскому офшору SWGI Growth Fund. А уже в этом году стало известно, что Леонид Михельсон переписал на свою дочь Викторию компанию «Оптима», за которой числилось 2,3% акций «НОВАТЭКа». На момент совершения подарка стоимость пакета акций, доставшегося Виктории, оценивалась в 72 млрд рублей. Таким образом, сейчас семья Михельсона, предположительно, всё ещё имеет около четверти в капитале «НОВАТЭКа». Это позволяет ей получать многомиллиардные дивиденды.

По итогам шести месяцев прошлого года собрание акционеров решило выплатить по 45 рублей на акцию, что суммарно составило 136,6 млрд рублей. Михельсону из них могло достаться 34 млрд рублей. Теперь совет директоров рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды за прошлый год (без учёта полученного за шесть месяцев) в размере 60,58 руб­ля за акцию. По расчётам «Нашей Версии», Михельсонам может, таким образом, причитаться около 45 млрд рублей.

Конечно, ситуация на рынке СПГ в прошлом году была необычная. Опасаясь сокращения поставок от «Газпрома», Европа заполняла свои хранилища, закупая сжиженный газ по рекордно высоким ценам. Сообщалось, что «НОВАТЭК» даже сократил свои продажи в Азию, чтобы удовлетворить возросшие запросы европейцев. Возможно, впредь Европа предпочтёт закупать СПГ где-то в другом месте. Однако «НОВАТЭК» уже подстилает соломку.

В паре с китайцами

Хотя «НОВАТЭК» и преподносит себя как экспортно ориентированную компанию, всё же большую часть денег он зарабатывает внутри России. Вот какие данные публикует сама компания: в 2022 году внутри РФ было реализовано 68,09 млрд кубометров газа, тогда как на внешние рынки ушло всего 8,45 миллиарда.

Возможно, часть топлива с внутреннего рынка была перепродана спекулянтами за границу. Но тогда это вопрос к совету директоров компании – не может же он закрывать глаза на очевидные потери? Или может, если на этих сделках зарабатывает «кто надо»?

Впрочем, газ не единственный продукт компании. Вот как описывает структуру её заработка инвестиционный блогер Владимир Литвинов: «Для примера возьмём 2021 год. 45% выручки компании приходится на природный газ, в том числе сжиженный. Остальная выручка (55%) получена за счёт продажи попутной продукции – нафта, нефть, прочие продукты переработки газа и газового конденсата, стабильный газовый конденсат и СУГ. Доля реализации этой продукции занимает больше половины выручки, а экспортной составляющей в ней около 50%». Уточним: так было до введения санкций против российских нефтепродуктов. Теперь же, судя по всему, «НОВАТЭКу» придётся всё больше сосредоточиться на России.

«НОВАТЭК» добывает газ на Ямале. Сжижением природного газа там занимается завод компании «Ямал-СПГ». «НОВАТЭКу» принадлежит в ней половина, остальное контролируют примерно в равных долях европейские и китайские инвесторы, которые имеют право выкупать свою долю продукции. Можно предположить, что в сложившихся условиях они им воспользуются. Так что на поставках в Китай и Европу заработают в первую очередь именно они. Что же остаётся делать Михельсону и другим российским акционерам? Закрепляться на российском рынке. Что они и делают благодаря своим лоббистским возможностям.

Газификация Камчатки

На совещаниях по развитию Камчатки с участием президента Леонид Михельсон пролоббировал участие «НОВАТЭКа» в газификации полуострова (ответственным оператором газификации формально всё ещё остаётся «Газпром»). Дело в том, что Камчатке не хватает собственного газа и его источники иссякают. Сейчас проблему энергодефицита решают с помощью привозного мазута, отчего появилась идея использовать СПГ. «НОВАТЭК» предложил построить на полуострове терминал для выгрузки и регазификации сжиженного газа. Загвоздка в том, что сейчас у «НОВАТЭКа» нет достаточно газа для отопления Камчатки. Потому под этот проект компания просит у правительства новые квоты на добычу газа на Ямале. Таким образом, «НОВАТЭК» рассчитывает увеличить свою долю в добыче газа и чуть потеснить «Газпром» (сейчас «НОВАТЭК» добывает примерно каждый 10-й кубометр газа в России).

Впрочем, у затеи с Камчаткой есть одно слабое для «НОВАТЭКа» место. Дело в том, что возить туда СПГ гораздо ближе и проще не с Ямала, а с Сахалина, где «Газпром» вместе с иностранными инвесторами развивал проект «Сахалин-2». Однако Леонид Михельсон уже активно работает над решением этой неурядицы. В марте появилось сообщение, что «НОВАТЭК» готов купить 27,5% в проекте «Сахалин-2» у европейской компании Shell. Передел актива затеяли российские власти. По их указанию оператором проекта вместо зарегистрированной на Бермудах компании стало российское ООО «Сахалинская энергия». Европейцы отказались участвовать в новом ООО, отчего Shell вышла из проекта, списав убыток в 1,6 млрд долларов. В компаньонах у «Газпрома» остались только две японские компании – Mitsubishi (10%) и Mitsui (12,5%). Чтобы войти в капитал ООО «Сахалинская энергия», «НОВАТЭКу» нужно будет выкупить долю Shell. Но сделка пройдёт по довольно необычной схеме. Стоимость доли определит правительственная комиссия, при этом выплаченные деньги европейцам не отдадут – они будут заморожены на специальном счёте в российском госбанке. Теперь в интересах Леонида Михельсона продавить в правительстве как можно более выгодные условия для вхождения «НОВАТЭКа» в этот проект. А вот куда в будущем пойдёт СПГ из Сахалина – ещё не известно. Конечно, японцы направят свою долю в Японию, ради этого они и участвуют в проекте. Пойдёт ли остальное в тихоокеанские страны или на Камчатку, трудно сказать. Но скорее всего туда, где «НОВАТЭК» и «Газпром» заработают больше.

Дмитрий Игонин

Оригинал материала: “Наша Версия”