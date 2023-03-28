Доктор Андреева выделила 2 фактора риска, которые повышают вероятность заболеть артритом

Ученые обнаружили факторы, повышающие вероятность развития остеоартрита. Существует связь между астмой и экземой. Исследования, проведенные в прошлом, показали, что аллергическое воспаление ответственно за развитие остеоартрита.

Необходимо отслеживать людей с экземой или астмой. Результаты показали, что люди с экземой или астмой более склонны к развитию остеоартрита в более позднем возрасте. За 10 лет риск развития остеоартрита у пациентов с астмой и экземой увеличился на 58%. Риск развития остеоартрита увеличивался на 115%, если у пациента была астма или экзема”, – заявила Ирина Андреева (врач общей практики), прокомментировавшая исследование для МедикФорума.

Эти результаты создают основу для дальнейших интервенционных исследований, которые могут определить наилучший вариант лечения для уменьшения тяжести остеоартрита”. Исследователи сравнили данные людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и людей с астмой, чтобы посмотреть, как это влияет на их способность выявлять другие заболевания легких. Когда поток воздуха в легкие становится ограниченным, это может вызвать затруднение дыхания. У больных астмой риск развития остеоартрита на 83% выше, чем у больных ХОБЛ. Исследователи обнаружили, что остеоартрит может быть вызван активацией аллергического пути.

Ограничением исследования является то, что в него не вошли данные об индексе массы тела (ИМТ) – факторе риска развития остеоартрита. Существующий препарат от астмы может быть квалифицирован как лекарство от остеоартрита. Это хорошая основа для изучения данного вмешательства. Можно посмотреть, может ли воздействие на определенные пути (например, блокирование тучных клеток и аллергических цитокинов) уменьшить развитие остеоартрита.