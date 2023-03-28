К расклешенным – танкетка, а к бойфрендам – кроссовки: какую обувь носим с джинсами в возрасте 40+

Благодаря правильно подобранной обуви не составляет труда создать нарядный лук даже с самыми простыми повседневными джинсами. И напротив, если не угадать с обувью, тогда самая стильная одежда будет смотреться малопривлекательно. Разбираемся, с какими джинсами какую обувь лучше носить женщинам в возрасте 40 плюс.

Джинсы мом

Такие чуть зауженные книзу джинсы хорошо смотрятся с модными и стильными туфлями на квадратных толстых каблуках. Их также можно сочетать с кедами или кроссовками на тракторной подошве, если нужен повседневный современный образ.

Скинни

Скинни — нестареющая классика. Это облегающие джинсы, которые лучше всего сочетаются с объемным верхом в виде изделий оверсайз. К скинни лучше всего подходят балетки или лоферы, если речь идет о создании офисно-делового или повседневного лука.

Летом будут уместны босоножки на небольшом устойчивом каблуке. Зимой лучше сочетать скинни с высокими ботинками на низком ходу. Джинсы следует заправлять в обувь.

Расклешенные

Расклешенные джинсы лучше всего смотрятся тогда, когда закрывают обувь. Их можно сочетать с обувью на танкетке, если нужно казаться выше и стройнее. Также подойдут туфли-лодочки, челси, ботильоны на невысоком каблуке.

Широкие

Эти джинсы хороши тем, что совершенно не сковывают движений. С ними можно создавать красивые повседневные, офисно-деловые и нарядные образы. Хорошо смотрятся широкие джинсы с босоножками или шлепанцами на низком ходу на лето. Для создания нарядного образа рекомендуется отдавать предпочтение босоножкам или туфлям на широким устойчивом каблуке средней высоты. Зимой можно подбирать ботильоны с аналогичным каблуком.

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Укороченные

Такие джинсы однозначно стройнят и помогают миниатюрным женщинам казаться выше благодаря обнаженным лодыжкам. Чтобы образ получился гармоничным, рекомендуется сочетать укороченные штаны с туфлями, босоножками, сандалиями, причем как на небольшом каблуке, так и без него. Обувь на танкетке тоже подойдет. На весну и осень будут уместны ботильоны.

Ретро-клеш

Это джинсы с экстремальным клешем от колена. Такие носили в семидесятые годы прошлого века. Лучше дополнить джинсы с клешем от колена обувью на платформе или танкетке (сандалиями, босоножками, туфлями, кроссовками). В прохладное время года рекомендуется сочетать такие джинсы с ботильонами на широком квадратном каблуке.

Джинсы-бойфренды

Как подобрать обувь к джинсам-бойфрендам? Все зависит от желаемого образа. Если нужен кэжуал-лук, тогда можно смело использовать кроссовки или кеды. Если нужен наряд для офиса, тогда уместным является сочетание бойфрендов с более элегантной обувью, например с туфлями на каблуках.

Прямого кроя

Универсальные джинсы, которые подходят под любой тип фигуры. Их можно тоже сочетать со спортивной обувью. Но если хочется создать более гламурный образ, тогда подойдут босоножки или туфли на ремешках на лодыжках и на невысоких шпильках.

Узкие

Это нечто среднее между скинни и джинсами прямого кроя. Они не слишком облегают ноги и в то же время не сидят свободно. Узкие штаны лучше всего смотрятся с балетками, лоферами, кроссовками на массивной подошве. Для создания более элегантного образа можно использовать классические туфли-лодочки.