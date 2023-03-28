Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Светлана Ходченкова и Александр Петров на Премии МХТ имени А. П. Чехова

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28.03.2023, 15:59, Разное
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Накануне, 27 марта, в Международный день театра, на Основной сцене МХТ им. А. П. Чехова прошла первая в истории церемония вручения Премии Художественного театра. На сцене лауреатов награждали Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Евгений Водолазкин, Борис Андрианов, Алиса Прудникова, Светлана Захарова, Дмитрий Вдовин и Петр Айду. А среди звездных гостей премии засветились Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Светлана Ходченкова, Александр Петров, Константин Крюков, Карен Шахназаров, Анна Михалкова, Игорь Верник, Мария Смольникова, Юлия Хлынина, Катерина Шпица, Андрей Мерзликин, Ольга Сутулова, Александр Цыпкин и многие другие.

Александр ПетровОксана Акиньшина и Данила КозловскийАндрей МерзликинКонстантин ХабенскийСветлана ХодченковаАнна МихалковаКарен ШахназаровАлександр Петров и Федор БондарчукАлександр ЦыпкинКатерина ШпицаМария СмольниковаКонстантин Крюков с женойИгорь ВерникМария Лемешева


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