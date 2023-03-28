 

В США набирают ход законы, запрещающие женщинам-трансгендерам участвовать в женских спортивных соревнованиях

28.03.2023, 15:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Штат Вайоминг стал 19-м по счёту штатом США, где был принят закон, запрещающий биологическим мужчинам участвовать в женских студенческих спортивных соревнованиях, пишет The Washington Times. Отмечается, что такие законы набирают всё большую популярность, несмотря на противодействие ЛГБТ-активистов, считающих, что трансгендерные женщины являются женщинами.


AP

Губернатор штата Вайоминг Марк Гордон позволил принять законопроект, запрещающий биологическим мужчинам участвовать в женских студенческих видах спорта, без его подписи, пишет The Washington Times. При этом сам Гордон остался недоволен таким исходом, отмечает издание. По мнению губернатора, законопроект излишне «жёсткий» для штата, где насчитывается 91 тысяча студентов и лишь 4 известных атлета-трансгендера.

Как отмечает The Washington Times, подобные законопроекты сейчас принимаются в очень многих штатах. Вайоминг стал уже 19-м по счёту штатом с подобным законом — несмотря на противодействие со стороны ЛГБТ-активистов, которые настаивают на том, что «трансгендерные женщины являются женщинами».

Решение штата Вайоминг поддержал президент консервативной организации American Principles Project Терри Шиллинг, пишет The Washington Times. Он также выразил надежду, что такой закон в итоге примут уже на федеральном уровне.

Издание сообщает, что некоторые атлеты-трансгендеры подали в суд на штаты, принявшие законы о защите женского спорта. Однако в январе этого года федеральный суд поддержал соответствующий закон в Западной Вирджинии, отметив, что «трансгендер-женщина — это биологический мужчина», а также что «биологические мужчины как правило имеют атлетическое преимущество над женщинами». 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07.21 / У российского истребителя над Охотским морем отказал двигатель, самолет разбился

23.06.21 / Вынесен приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе

22.01.23 / Конашенков: Подразделения ВВО заняли более выгодные рубежи на запорожском направлении

09.04.22 / Националисты взяли в заложники больше 6 тыс. иностранцев на Украине

16.01.22 / В Киеве из-за сообщения о “минировании” из трех торговых центров эвакуируют людей – ГСЧС

11.01.22 / Бустерные прививки вряд ли помогут в борьбе с эпидемией COVID-19, нужны новые вакцины – ВОЗ

27.10.21 / Иностранцы могут получить прививки от COVID-19 в Украине – Минздрав

11.08.21 / Российский летчик-космонавт высказался о космическом туризме

19.09.21 / Водитель Gelandewagen скрылся от открывших стрельбу полицейских

08.09.20 / В Крыму назвали условие визита миссии ООН для оценки ситуации с водой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика