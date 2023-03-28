 

В РФ продают новые минивэны Toyota Granvia по цене от 7 млн рублей

28.03.2023, 15:41, Разное
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Российские дилеры предлагают в продаже новый японский минивэн Toyota Granvia, который оценили от 7 млн рублей.

В зависимости от комплектации, также доступны более расширенные модификации за 8,6 млн рублей.  Автомобиль уже находится в наличии у нескольких дилерских центров в России, однако остальные транспортные средства можно оформить по предварительному заказу. В начальном исполнении под капотом Toyota Granvia установили 2,8-итровый двигатель с отдачей 177 л.с.

Кроме того, модель во всех версиях получила задний привод и шестиступенчатую автоматическую коробку передач. В максимальной версии установили 3,5-литровый бензиновый мотор на 270 л.с. мощности. Остальные особенности модели были раскрыты во время презентации.


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