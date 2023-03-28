 

Петербургские коммунальщики оказались не готовы к  снегопадов и гололедицы в конце марта

28.03.2023, 15:41, Разное
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Снегопады и гололедица снова вернулись в Петербург 28 марта, несмотря на наступление весны, однако коммунальщики бездействуют.

Тем временем на западе города наблюдается настоящая возвращениюзимняя погода: на газонах лежит снег, а тротуары сковал гололед из-за температурных качелей.

В связи с этим петербуржцы рискуют получить травмы, а на дорогах может возрасти количество ДТП.

Нехватка спецтехники и дефицит работников ручного труда приводит к сложностям с надлежащим содержанием пешеходных зон и проезжих частей.

Команда губернатора Александра Белова снова не справилась со своими обязанностями, что становится уже печальной традицией. Все заявления и обещания градоначальника не повторять ошибки прошлых лет оказались пустыми.


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