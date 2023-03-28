Казань переименуют в Ивангород-на-Волге

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании столицы Республики Татарстан.

В документе говорится, что новое название Казани – Ивангород-на Волге, призвано обеспечить историческую преемственность и отметить роль Ивана Грозного в истории России.

– С предложением об увековечивании памяти первого русского царя мы выступали давно, был вопрос, какой город назвать в его честь. В итоге было принято решение остановиться на Казани, ведь именно при Иване IV город вошёл в состав нашей страны, – рассказал глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Согласно распоряжению Мишустина, до конца 2023 года в СМИ и официальных документах можно использовать старое и новое названия столицы Татарстана – Казань и Ивангород-на Волге.

Кроме того, в марте 2024 года к 440-й годовщине со дня смерти Ивана Грозного в городе планируется открыть памятник русскому царю.

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