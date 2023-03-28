Скандалы: Убыточный союз

Миллиардеры пытаются покинуть РСПП

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) провёл свой ежегодный съезд. На нём традиционно выступил президент России. Однако за кадром осталась любопытная деталь: за несколько дней до мероприятия заявление на выход из правления союза написали 15 бизнесменов. Что произошло?

Правление РСПП недаром называли профсоюзом миллиардеров. Его члены, богатейшие предприниматели, имели возможность лично встречаться с президентом и просить его о поддержке своих проектов. Однако похоже, что теперь богачи, много лет использовавшие государство для того, чтобы продвигать свои интересы, считают близость к нему слишком опасной для своих капиталов.

Спастись от санкций

Здесь стоит обратить внимание на календарь. Съезд РСПП был намечен на 16 марта. А 15 марта совет ЕС должен был принимать решение о продлении санкций. Видимо, памятуя о том, что после прошлогодней встречи с президентом участвовавшие в ней предприниматели угодили в санкцинный список, их коллеги по «профсоюзу» и решили, что пора делать ноги. Впрочем, самые дальновидные начали заявлять о своём размежевании с РСПП ещё загодя. Так, о выходе из бюро правления союза Алишера Усманова стало известно ещё в январе. Другие же до последнего момента пытались усидеть на двух стульях. Однако неизвестно, насколько удачным оказалось такое решение: совет ЕС продлил санкции ещё на полгода без изменения списка попавших под санкции.

Потому очень скоро мы можем узнать, что «отказники» переиграли своё решение. И вот что самое интересное в этой истории: имена тех, кто собирался покидать РСПП, не разглашаются – организация делает всё возможное, чтобы они остались в тайне. Хотя такая позиция вызывает вопросы. Казалось бы, что сейчас как раз настало время принимать прямые решения, а не прятаться в тени, пытаясь искать свою выгоду. В конце концов, миллиардеры рискуют даже не жизнью, как те же мобилизованные, а только своими богатствами и возможностью ездить в Европу.

Сейчас на сайте РСПП нет информации даже о количестве членов правления, а не то что о его персональном составе. Из прежних публикаций известно, что оно насчитывало 150 человек. Если верить утечкам, то о своём намерении уйти из правления заявили весьма видные персоны. Упоминался, к примеру, владелец Crocus Group Араз Агаларов. Трудно сказать, кто может быть причастен к этой утечке – пиарщики Агаларова или, наоборот, недоброжелатели. «Наша Версия» недавно рассказывала, что структуры Агаларова получили многомиллиардные подряды на стройплощадке космодрома Восточный. В то же время о значительных активах Агаларова на Западе информации нет. Банковские счета Агаларова и его бизнес-структур в США были закрыты ещё в 2018 году после скандала: тогда бизнесмена обвинили в попытке финансово поддержать избирательную кампанию его давнего бизнес-партнёра Дональда Трампа. Также близких Агаларову людей обвиняли в попытке распространять компромат на Хиллари Клинтон.

Из фигурантов списка «Форбс» в числе бегунов из РСПП, если верить сообщениям, засветился также совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун. Ещё в июле Федун покинул пост вице-президента ЛУКОЙЛа и остался миноритарным акционером с долей 9,3%. Примечательно, что Федун не попал под санкции в связи с СВО. Правда, ещё в 2017 году компания «ИФД КапиталЪ», которой он владеет вместе с партнёром по

ЛУКОЙЛу Вагитом Алекперовым, попала под санкции США за то, что владеет гостиницей в Крыму. ЛУКОЙЛ в санкционные списки пока не попал, хотя в Европе об этом много говорили. Компании коснулись только секторальные санкции против российской нефтянки. Кто знает, поможет ли Леониду Федуну дистанцирование от РСПП избежать рестрикций на Западе?

Бизнес без защиты

Также в прессу утекло ещё несколько имён желающих покинуть правление РСПП. Это экс-гендиректор Почты России и бывший вице-премьер Максим Акимов, бывший управляющий партнёр консалтинговой компании EY по странам СНГ Александр Ивлев, экс-глава «Сибура» Дмитрий Конов, председатель совета директоров Сибирской генерирующей компании (СГК) Степан Солженицын. Эти бизнесмены вряд ли обладают значительными активами на Западе, потому судить об их мотивах сложно. Формально они могут выходить из правления потому, что лишились своих постов в компаниях после введения западных санкций. Например, Александр Ивлев сказал РБК, что выходит из правления, так как EY прекратила работать в России и тоже вышла из правления союза. (EY объявила об уходе из России после начала боевых действий на Украине).

Однако трудно не заметить, что есть ещё одна тема, которая способна заставить крупный бизнес дистанцироваться от РСПП. Это вопрос «добровольного взноса» в бюджет. Он, кстати, стал одним из ключевых на съезде. Логично предположить, что подать пример остальным бизнесменам по перечислению денег в бюджет должны лидеры союза, то есть члены его правления. Президенту союза Александру Шохину в этом отношении попроще – он никогда не имел бизнеса, а значит, и платить ему не с чего. А вот многим другим, судя по всему, придётся раскошелиться. Как видно, РСПП в этот раз выполнил функции «профсоюза» лишь в той части, где собирают взносы. Потому неудивительно, что в день съезда нашлось много желающих заняться другими делами.

Также на съезде РСПП стало понятно, что власть не прислушалась к озвученной Александром Шохиным идее открыть возможности крупному бизнесу для дополнительных инвестиций в экономику – такие инвестиции не будут засчитываться в качестве «добровольного взноса». Кроме того, появились подозрения, что «добровольный взнос» может стать ежегодным. Глава Минфина Антон Силуанов напомнил, что рассчитывает получить 300 млрд рублей, однако «предложения бизнеса об увеличении объёма будут приветствоваться», отметил он. Фактически речь идёт уже не о «добровольном взносе»», а о новом налоге. 5% надо будет заплатить с разницы прибылей в 2021–2022 годах в сравнении с 2018–2019 годами. Закон о допсборе должен вступить в силу с 2024 года, но Минфин ждёт поступлений уже в 2023-м.

В качестве шага благодарности со стороны государства РСПП теперь, видимо, рассчитывает получить послабления в уголовном преследовании бизнесменов. В марте союз разослал в Минюст, Генпрокуратуру, МВД и Госдуму свои предложения о снижении административного и уголовного давления на бизнес. В частности, предполагается декриминализировать 10 статей УК РФ, то есть перевести ответственность за них в рамки административного законодательства. Речь идёт, например, о незаконном предпринимательстве и переводе иностранной валюты или валюты РФ на счета нерезидентов по подложным документам, нарушении правил выбросов, незаконном использовании изобретения. Также предполагается упростить освобождение от уголовной ответственности за экономические преступления при возмещении ущерба.

Кстати

В этот раз на съезде РСПП не было заметно многих участников российского списка «Форбс». Журналисты подсчитали, что из 40 олигархов, которые пытаются в европейских судах оспорить попадания в санкционные списки, в Москве объявился только бывший владелец «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко. Не приехал на съезд владелец НЛМК Владимир Лисин, которого нет ни в одном санкционном списке. Позже стало известно, что Лисин по его заявлению исключён из бюро правления РСПП. Не было также владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова (против него санкции ввела только Великобритания) и миллиардера Алишера Усманова, который пытается избавиться от санкций через суд.

Фото: Википедия

Лариса Ясина

Оригинал материала: “Наша Версия”