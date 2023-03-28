“Нет” коралловому и “да” красному: 5 самых модных цветов весны-лета в одежде и 5, которые выйдут из моды

Что касается одежды и аксессуаров, то есть цвета, которые являются основным трендом сезона, но есть те, что уже перестали быть актуальными. Однако стоит помнить о том, что, независимо от тренда, нужно сделать ставку на те тона, которые смотрятся на вас лучше всего.

Вот несколько цветов, которые являются самым настоящим трендом весны 2023 года, а также те, что уже вышли из моды. Начать стоит с тех тонов, что сейчас в тренде.

Красный

Этот цвет будет одним из основных трендов весеннего сезона. Красный цвет играет важную роль в создании стиля, именно поэтому важно научиться правильно сочетать его с другими тонами, которые не менее интенсивные или же контрастируют с этим тоном. Чтобы выглядеть просто фантастически, стоит добавить красный в свой образ хотя бы в виде аксессуаров.

Зеленый

Это еще один из самых трендовых цветов весеннего сезона этого года. Можно сочетать его с другими цветами или же носить в формате тотал-лук.

Лучше всего с зеленым смотрятся черный, белый и серый, так как это нейтральные оттенки.

Гармоничное сочетание помогут составить оранжевый и желтый. Также вместе с зеленым эффектно будут смотреться коричневые и кремовые оттенки.

Зеленый можно носить в любых вариациях, от хаки до лаймового.

Серебристый

Это один из самых модных и трендовых цветов этой весны. Серебристый хорош тем, что он сочетается абсолютно со всем. Все это по причина того, что этот цвет такой же нейтральный, как и серый.

Ранее в аксессуарах и украшениях широко использовалось золото, а сейчас самым настоящим трендом является серебро. Кроме того, стильно и эффектно смотрится серебристая одежда, которая отлично подходит для совершенно любого мероприятия.

Оранжевый

Это достаточно яркий, а также мощный оттенок, который будет пользоваться огромной популярностью этой весной. Его можно сочетать с другими цветами, чтобы придать своему образу больше стиля и элегантности.

Одежда и аксессуары оранжевого цвета помогут придать образу дополнительную яркость, теплоту и нежность.

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Оранжевый хорошо гармонирует с землистыми тонами, желтым и мятно-зеленым, белым и фиолетовым.

Темно-синий

Синий является противоположным оранжевому цвету на цветовом круге, именно поэтому они просто фантастически смотрятся вместе. В итоге получается невероятный и эффектный контраст, который точно никого не оставит равнодушным.

В этом году джинсовая ткань будет в моде, именно поэтому синий деним станет одним из самых популярных и востребованных цветов.

Также есть несколько оттенков, которые в этом году утратят свою актуальность и отойдут на второй план. Вот эти цвета.

Синий электрик

Этот цвет был популярным на протяжении некоторого времени, но этой весной он отойдет на второй план.

В то же время мы сможем увидеть больше других оттенков, в частности темно-синий, светло-голубой, джинсовый.

Коралловый

В 2022 году мы видели много трендовых нарядов этого эффектного и роскошного оттенка. Однако этой весной коралловый отходит на второй план.

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В этом году его заменит красный или Barbie pink.

Пастельный розовый

Пастельные оттенки этой весной не будут популярными, так как они уже отошли на второй план.

Однако все еще в моде будет светло-голубой и сиреневый. Эти тона отлично подходят для создания стильного весеннего образа.

Серый

Серый является одним из универсальных нейтральных цветов, который можно сочетать практически со всем, с чем угодно.

Осенью он снова будет в моде, однако весной и летом стоит выбрать для себя что-то более яркое и красочное.

Фиолетовый

Этот цвет пользовался большой популярностью в прошлом сезоне. Однако сейчас он больше не в тренде.

В моде все еще сиреневый. Он отлично гармонирует с черным или даже оранжевым. Это позволит создать красивый образ, построенный на контрастах.