Oppo и OnePlus выступили с совместным заявлением на фоне слухов об уходе с рынков ЕС

Компании BBK Holdings, китайский бренд Oppo, и OnePlus выступили с совместным заявлением о будущем своего европейского бизнеса в связи со слухами об уходе из Европы из-за нарушения патентов Nokia. Об этом сообщило издание Android Authority.

“OnePlus и Oppo выражают свою поддержку всем европейским рынкам. Благодаря нескольким успешным запускам в Европе в 2023 году, мы отлично начали год. У нас есть планы по запуску новых продуктов до конца”, – в заявлении говорится, что OnePlus и Oppo будут предоставлять лучший в своем классе сервис и инновационные устройства, как обычно. Стало известно, что Oppo проиграла два дела о нарушении патентов против Nokia. Запрет на продажу смартфонов Oppo в Германии был снят. Ходили слухи, что дочерние компании Oppo и OnePlus покинут рынки Франции, Великобритании, Германии, Нидерландов и Франции.

Oppo также прокомментировала запрет на продажу устройств в Германии – компания заявила, что решение суда не повлияло на ее работу в Европе. Компания отметила, что, несмотря на запрет на продажу устройств в Германии, немецкие клиенты по-прежнему смогут пользоваться устройствами, посещать сервисные центры и получать обновления программного обеспечения. Специализированные журналисты отмечают, что заявления Oppos и OnePlus не раскрывают планов компаний после 2023 года. Судьба китайского производителя-гиганта, входящего в пятерку ведущих мировых производителей, неизвестна.