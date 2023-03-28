Одним взмахом: как выбрать объемную и удлиняющую тушь для ресниц

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Обладательницы редких и тонких ресниц, мечтающие о густых и пушистых, оценят эффект от объемной туши. Повышенное внимание при выборе продукта уделите его составу. Пчелиный воск, а также карнаубский и канделильский, как в туши Volume’Eyes, ухаживает, а сложный эфир увлажняет поверхность ресниц, делая их мягкими и гладкими. Помимо объема, тушь обеспечивает дополнительный изгиб.

ЕЩЕ ДЛИННЕЕ

Задача удлиняющей туши — словно достроить кончик каждой ресницы и распахнуть взгляд. Тушь Next Level, в свою очередь, не только стремится к эффекту, как после наращивания, но и содержит особые воски, придающие ресницам объем, эластичность, защищающие от ломкости. Итальянская формула средства протестирована дерматологами и офтальмологами.