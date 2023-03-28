 

Отказов от страхования ипотеки стало больше

28.03.2023, 12:55, Новости дня
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Каждый десятый покупатель квартир в столичных новостройках отказывается страховать ипотечный кредит. Годом ранее о нежелании оформлять страховку сообщали 7% заемщиков.

Нежелание оформлять страховку, как правило, связано с повышенными тарифами. Такие тарифы применяются к возрастным заемщикам, а также тем работникам, сфера деятельности которых сопряжена с риском для жизни.

Закон не обязывает каждого заемщика страховать ипотеку. Единственная обязательная страховка касается непосредственно приобретаемой недвижимости.

В среднем страховка обходится в 0,3–0,7% от общего размера ипотечного займа. Выплаты осуществляются каждый год. При этом тем заемщикам, которые отказываются от страхования, банки повышают ставку по кредиту – в среднем на 1%.

В марте на долю ипотечных сделок пришлось 69% от всех сделок в столичных новостройках. Средняя ставка составила 8% при 20%-ном первом платеже.


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