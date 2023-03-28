 

Компания Exeed может представить в РФ новый кроссовер Exeed RX летом 2023 года

28.03.2023, 12:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новый паркетник Exeed RX уже в текущем году станет доступным для покупки на российском рынке.

В свою очередь, модель китайского бренда продается на внутреннем рынке под названиями Yaoguang или AtlantiX. Автомобиль имеет множество схожих деталей с ранее выпущенным кроссовером Exeed TXL, однако отличия заключаются в функциональном оснащении. Для нового паркетника применили улучшенные амортизаторы, предусмотрели ряд новых режимов для полноприводной системы. Также здесь установлена опция кругового обзора, сенсорные панели и массажеры в креслах.

Под капотом нового кроссовера установили 2-литровый бензиновый агрегат, который выдает 249 л.с. мощности. Остальные технические характеристики нового паркетника Exeed RX для РФ пока не раскрывают.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10.22 / Идеально для тонких волос: 10 модных «лохматых» стрижек, которые придадут объем

11.01.23 / “Гони его на бойню”: жители Кубани защитили свои дома от огромного кабана

30.07.22 / Judging Freedom – полковник Макгрегор предрёк Германии смену правительства и урегулирование отношений с Россией

27.11.22 / Настоящим создателем современных джинсов оказался матрос Дыбенко

19.01.23 / Сразу несколько девушек обвинили звезду сериала “Уэнсдэй” Перси Хайнс Уайта в изнасиловании

19.02.22 / Досидела – Личное мнение

08.03.22 / Резервы есть — ума не надо

09.06.22 / Рабочий, насаженный на штырь от паха до головы, не только выжил, но полностью поправился

31.03.22 / Мнение: Страна Джевелиния

01.07.21 / Я – оголтелый либерал-оптимист

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика