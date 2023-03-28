Компания Exeed может представить в РФ новый кроссовер Exeed RX летом 2023 года

Новый паркетник Exeed RX уже в текущем году станет доступным для покупки на российском рынке.

В свою очередь, модель китайского бренда продается на внутреннем рынке под названиями Yaoguang или AtlantiX. Автомобиль имеет множество схожих деталей с ранее выпущенным кроссовером Exeed TXL, однако отличия заключаются в функциональном оснащении. Для нового паркетника применили улучшенные амортизаторы, предусмотрели ряд новых режимов для полноприводной системы. Также здесь установлена опция кругового обзора, сенсорные панели и массажеры в креслах.

Под капотом нового кроссовера установили 2-литровый бензиновый агрегат, который выдает 249 л.с. мощности. Остальные технические характеристики нового паркетника Exeed RX для РФ пока не раскрывают.