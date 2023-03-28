В 2024 году Steam прекратит поддержку Windows 7 и Windows 8 через Steam

Steam, крупнейший онлайн-ритейлер компьютерных игр Steam, скоро перестанет работать на Windows 7/8. С таким предупреждением обратилась компания Valve к своим пользователям.

Разработчики Steam советуют геймерам обновиться до Windows 10 и Windows 11 до 1 января 2024 года. Эта дата лишит пользователей со старыми операционными системами возможности приобретать новые игры в Valve. Примечательно, что новые возможности встроенного в Steam браузера Google Chrome не совместимы с предыдущими версиями Windows. Последний отчет Steam показывает, что менее 2% компьютеров имеют старые версии Windows. Большинство пользователей перешли на Windows 10 (62,3%) и Windows 11 (32%).