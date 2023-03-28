Френч-иллюзия снова в тренде: основные особенности модного французского маникюра на весну, цвета и техника

Одним из трендов 2023 году стал маникюр френч-иллюзия. Этот модный дизайн отличается особой красотой. Он выглядит абсолютно сюрреалистично, как что-то из- волшебного шоу. В статье мы расскажем о технике создания “иллюзорного” французского маникюра и приведем несколько идей подобного дизайна.

Френч-иллюзия: что это такое

Френч-иллюзия – это дизайн ногтей с эффектом омбре. Сначала градиент выполняется на ногтевой пластине, а затем на кончике ногтя создается его зеркальное отражение. При этом цвет маникюра может быть любым.

Техника создания

Френч-иллюзию можно создать самостоятельно. Что понадобится:

темный и светлый лак; влажная губка; кисточки для французского маникюра; топовое покрытие.

Вы можете выбрать темный и светлый лак схожего цвета или разных тонов.

Мысленно разделите ноготь пополам по вертикали. Покройте одну половинку темным лаком, а другую более светлым. Возьмите влажную губку или кисточку и растушуйте границу между цветами, создавая эффект градиента.

Затем нанесите второй слой темного и светлого лака. Снова растушуйте тона, создавая эффект омбре.

Когда лаки высохнут, покройте одну половину кончика ногтя темным цветом, а другую светлым. Обратите внимание на размещение оттенков. Светлый тон на кончике должен располагаться над темным цветом на ногтевой пластине, а темный над светлым. Таким образом у вас получится зеркальное отражение основного дизайна. Снова растушуйте границу и создайте эффект омбре.

Окуните кисточку в изопропиловый спирт. Проведите “линию улыбки” на границе между ногтевой пластиной и кончиком ногтя, чтобы дизайн был похож на френч. Когда маникюр высохнет, нанесите сверху прозрачный топовый слой.

Далее мы приведем несколько идей такого маникюра.

Молочно-белый

Молочно-белый – один из трендовых цветов 2023 года. Он красиво смотрится в сочетании с техникой “иллюзорного” френча. Такой дизайн выглядит очень привлекательно.

Мускатный орех

Двойной градиент цвета мускатного ореха подойдет поклонникам минималистичного стиля. Этот дизайн особенно красиво смотрится на миндалевидных ногтях.

Ярко-фиолетовый

Френч-иллюзия в ярко-фиолетовых тонах выглядит очень нарядно. Он идеально подходит для особых случаев. Это цвет отлично сочетается с украшениями серебристого цвета.

Черно-белый

Черно-белый маникюр с эффектом двойного омбре создает сильный контраст между двумя противоположными цветами. Если вы хотите максимально использовать модный тренд, то это вариант для вас.

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Синий

Сочетание темных и светлых оттенков синего цвета – одна из самых красивых комбинаций для френч-иллюзии. Этот маникюр напоминает синий кристалл кварца или цвета океана.

Сине-зеленый

На фото ниже вы видите интересную комбинацию френч-иллюзии с классическим французским маникюром. Дизайн выполнен в оттенках электрического зеленого и кобальтового синего. Такой нейл-арт идеально подходит для вечерних мероприятий.

Светло-зеленый с хаки

Попробуйте создать “иллюзионный” французский маникюр, используя сочетание светло-зеленого цвета с хаки. Такой дизайн придется по вкусу любительницам модных землистых оттенков.

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С блестящими вставками

Дизайн ногтей на фото ниже выглядит как настоящий шедевр. Он представляет собой сочетание черно-белой френч-иллюзии с декором из блесток и золотой фольги. Такая комбинация создает эффектный нейл-арт, достойный восхищения.

Коричневый матовый

Эти матовые ногти с двойным омбре в коричневых оттенках выглядят очень необычно. Такой дизайн подойдет для всех случаев жизни, так как отличается элегантностью и ненавязчивостью.

Заключение

“Иллюзорный” французский маникюр выглядит очень эффектно и роскошно. При этом его можно легко воссоздать в домашних условиях. Весной этого года вам стоит попробовать этот необычный дизайн.