Редкий выход: Пинк с детьми на премии iHeartRadio Music Awards 2023

В минувший понедельник, 27 марта, в Лос-Анджелесе прошла музыкальная премия iHeartRadio Music Awards 2023. Певица Пинк стала специальным гостем церемонии — в этот вечер она не только выступила на сцене, но и удостоилась награды “Икона” за заслуги в индустрии. На ковровой дорожке поп-диву сопровождали двое детей: 11-летняя дочь Уиллоу Сейдж и 6-летний сын Джеймсон Мун. Для редкого выхода в свет вся семья выбрала похожие светлые образы.

43-летняя Пинк блистала в кастомном белом костюме Robert Wun, состоящем из классического оверсайз-блейзера и струящихся плиссированных брюк палаццо. Уиллоу Сейдж была похожа на настоящую диснеевскую принцессу в светло-розовом многоярусном платье из тюля, украшенном бисером. Нежный образ девочки удачно оттенили грубые ботинки Dr. Martens. К слову, о стиле Уиллоу мы отдельно рассказывали в подборке HELLO.RU здесь. Младший Джеймсон Мун же нарядился в деловой серый комплект из жилетки и брюк в сочетании с белой футболкой и кроссовками.

Пинк с детьми

Уиллоу и Джеймсона Пинк родила в отношениях с профессиональным мотогонщиком Кэри Хартом. Они познакомились в начале 2000-х на съемках клипа певицы на песню “Just Like a Pill” и вскоре начали встречаться. За четыре года романа Харт дважды просил Пинк стать его женой, но она отказывалась. А в 2005-м сама сделала Харту предложение руки и сердца, показав ему таблички с надписями “Ты женишься на мне?” и “Я не шучу” прямо во время мотогонки.

Пара сыграла свадьбу в 2006 году на Коста-Рике, но через два года объявила о расставании. Тем не менее расторгать брак Пинк и Кэри не спешили — спустя еще два года они возобновили отношения.

В феврале этого года фанаты посчитали, что Пинк раскритиковала Кристину Агилеру, с которой вместе работала над хитовой коллаборацией “Lady Marmalade”, выпущенной более 20-ти лет назад.

Пинк в Robert Wun