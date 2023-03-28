В России могут запретить родительские чаты

На площадке министерства социального развития состоялся круглый стол, посвящённый проблемам воспитания подрастающего поколения и роли родителей в этом процессе.

По мнению выступавших в ходе мероприятия экспертов, большинство опекунов занимаются вредительством, пытаясь обсудить действия педагогов учебных заведений. Чтобы воспрепятствовать дальнейшей дискредитации педагогов на заседании предложили запретить родительские чаты.

– Доверять воспитание детей нужно исключительно профессионалам, а родительские чаты не нужны. Десятилетиями функционирует механизм родительских собраний, там пусть и принимаются все судьбоносные решения, – заявила депутат Госдумы Ирина Бабурина.

Парламентарий предложила создать на базе надзорных ведомств – Роскомнадзора и Рособрнадзора, структуру, оперативно выявляющую родительские чаты и удаляющую их. Списки участников будут передаваться администрациям учебных заведений, где директора и классные руководители смогут наказать учеников таких родителей баллами или внеклассными работами. Педагоги за участие в таких онлайн-беседах могут быть лишены часов или классного руководства.

Поддержали идею и в Минцифры. В ведомстве заметили, что большинство таких чатов создаются в «американском мессенджере WhatsApp», поэтому все данные о гражданах России моментально попадают в руки спецслужб.

– Всё весьма серьёзно. Американцы получают информацию о наших школах – где находится какое бомбоубежище, где кружки патриотического воспитания, также они пристально следят за успеваемостью российских ребят и пытаются переманить их в США, – заметил министр цифрового развития Максут Шадаев.

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