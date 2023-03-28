Какое влияние оказывает контент, созданный искусственным интеллектом, на SEO?

Контент – это ключевая часть SEO, которая оказывает решающее влияние на эффективность сайта. Качественный контент ранжируется лучше Google и Yandex, и сайты, полностью наполненные релевантным и хорошо информированным текстом, почти всегда повышают свои показатели, в этом можно убедиться проверив свои позиции в Rush Analytics . Однако создать контент хорошего качества зачастую не так легко, это может отнимать ценное время у владельцев бизнеса/сотрудников, которое в противном случае можно было бы использовать для предоставления услуг или оттачивания деловой практики. В свете этого многие организации рассматривают альтернативные варианты создания контента, включая последние достижения в области искусственного интеллекта.

Краткая история ИИ для написания контента

История систем написания контента на основе ИИ берет свое начало в 1950-х годах, когда исследователи из Массачусетского технологического института использовали компьютеры для создания статей на определенные темы. С тех пор были разработаны решения на основе ИИ, способные распознавать закономерности и связи в текстах, что позволяет им составлять предложения на более естественном языке. Эти системы опираются на алгоритмы обработки естественного языка (NLP), которые позволяют им учиться и понимать нюансы человеческого языка, что дает им возможность писать более точный и актуальный контент.

В последние годы ИИ-писатели становятся все более популярными, поскольку компании используют эти инструменты для создания маркетинговых копий и других форм контента. Кроме того, новостные организации начинают полагаться на решения на базе ИИ для быстрого и точного создания историй в установленные сроки. Это помогает журналистам опережать сроки и одновременно предоставлять читателям более качественную информацию.

Контент, генерируемый искусственным интеллектом – хорошо это или плохо?

Когда речь заходит о контенте, генерируемом искусственным интеллектом, споры еще далеки от завершения. С одной стороны, контент, генерируемый ИИ, может помочь компаниям сэкономить время и деньги на таких трудоемких задачах, как написание блогов и создание маркетинговых кампаний. Однако некоторые люди опасаются, что контент, генерируемый ИИ, может заменить творческий потенциал человека и привести к менее аутентичному написанию.

Одним из основных преимуществ контента, генерируемого искусственным интеллектом, является его способность быстро генерировать большое количество качественного материала с минимальными усилиями. Это особенно полезно для компаний, которые хотят производить контент за меньшее время. Однако некоторые люди считают, что, несмотря на то, что контент будет писаться быстрее, есть опасения, что он может стать похожим и повторяющимся. Есть также опасения по поводу того, как использование контента, созданного ИИ, может повлиять на SEO, и смогут ли поисковые системы определить, был ли контент написан человеком или ИИ.

Одним из главных достоинств контента, создаваемого искусственным интеллектом, является его способность обучаться на больших объемах данных. Это позволяет создавать контент, который более точен и подробен, чем контент, созданный человеком. Однако, необходимость в большом количестве данных может оказаться проблемой при работе с нишевыми темами. В таких случаях создание контента с помощью искусственного интеллекта может быть затруднено из-за отсутствия достаточного объема данных по данной теме.

Последнее обновление полезного контента Google ориентировано на релевантный и полезный контент, написанный людьми для людей. Это означает, что контент должен быть написан для пользователей, а не для рейтинга поисковых систем, а это значит, что использование только искусственного интеллекта может оказаться не самым эффективным. С точки зрения SEO, лучше не полагаться полностью на ИИ. Для того чтобы ваш контент считался “удобным для пользователя”, потребуется участие человека. Хотя контент, генерируемый искусственным интеллектом, может помочь вам оптимизировать производство контента, все равно требуетcя, чтобы кто-то задавал направление и редактировал контент так, чтобы он точно соответствовал вашим требованиям, особенно если вы пытаетесь улучшить SEO.