 

Мнение: Россия спасет Китай и Европу?

28.03.2023, 11:20, Разное
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Прочитал интервью официального секретаря Совбеза России Николая Патрушева официальной «Российской газете». Узнал много интересного.

Оказывается, США стремиться «сохранить за собой главенствующую роль в мире». Но… «им мешают в этом две великие державы: Россия и Китай. Российская Федерация – тем, что не просто проводит самостоятельную политику укрепления многополярного мира, но во многом превосходит Америку в духовно-нравственном и военном отношении. Китай же является основным экономическим конкурентом Штатов. Вслед за попытками "подавить" Россию Вашингтон возьмется за КНР…».

Но Россия спасет и себя, и Китай. Потому что у России есть оружие, способное «….уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию».

А вот Европа обречена.

Дословно: «….Коллапс Евросоюза не за горами. Разумеется, европейцы не будут терпеть эту наднациональную надстройку, которая не только не оправдывает себя, но и толкает Старый Свет к открытому конфликту с нашей страной. США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца. Еще во времена "холодной войны" Пентагон при малейшей опасности со стороны СССР был готов превратить Европу в радиоактивную пустыню. Вряд ли в умах американских стратегов что-то поменялось…».

При этом, по мнению секретаря Совбеза РОссии «США хозяйничают в Европе, игнорируя тот факт, что ведущая роль на континенте исторически была отведена России. В XIX веке – Российской империи, в XX веке – Советскому Союзу. Так будет и в XXI веке».

В общем, в интервью Николая Патрушева много чего…. неожиданного и ошеломительного.

По всей видимости,  секретарь Совета безопасности  России в интервью официальной «Российской газете» озвучил официальную позицию Совета безопасности России.

Но мне интересно, на кого рассчитано это интервью? На читателей в российской глубинке?  Чтобы гордились, что у России есть оружие, способное уничтожить США? Гордились, что Россия обречена нести бремя ведущего государства на Европейском континенте? Но вознегодовали, что Пентагон готов превратить Европу в радиоактивную пустыню?

Впору заявлять митинги в защиту Европы от США? Типа, руки прочь от Европы? Мол, нет радиоактивной пустыне в братской  Европе?

На снимке: Николай Патрушев (в центре), фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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