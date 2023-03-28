Бахрома и роспись: трендовые джинсы 2023 года и с чем их носить

Десятилетия джинсы оставались одним из самых популярных предметов гардероба, стильный образ которых использовался и в произведениях искусства. Как бы ни проявляла себя эта одежда в поп-культуре, она не может не очаровывать.

Но также очевидно, что мода не стоит на месте. Джинсовые тенденции меняются, и весна 2023 года диктует свои правила стиля.

Что в тренде джинсовой моды сегодня

Общим местом стал акцент на уникальные силуэты, которые могут себя проявлять благодаря широким штанинам, концепции карго и бахроме.

К примеру, мужская аудитория охотно экспериментирует с мешковатыми моделями, запрос на которые увеличился едва ли не в разы по сравнению с прошлым годом.

Набирает силу и мода на улучшенные декором и прочими модификациями джинсы. Чаще используется вышивка и особенно ручная роспись.

На фоне исчезновения из трендов скинни возрастает спрос на расклешенные джинсы. Такие модели подходят не всем, но благодаря разнообразию исполнений каждый может найти подходящее компромиссное решение.

Вообще, один из секретов популярности джинсовой одежды в том, что она органично объединяет противоречивые тенденции. Поэтому и симпатичным укороченным моделям остается место в текущих трендах.

По большому счету мода 2023 года в этом сегменте может характеризоваться как пересмотр традиций. Отсылки к ретро мы можем наблюдать не только по форме клеш. Те же мешковатые модели пользовались огромной популярностью в 90-х. И вот, сегодня никто не назовет такие джинсы пережитком прошлого.

Так или иначе, независимо от личных предпочтений, ставка на модные тренды весны 2023 года не позволит выпасть из ключевых тенденций.

Расклешенные джинсы

Молодому поколению могут быть незнакомы особенности классических расклешенных брюк. Но и в этом случае любителям стиля можно смело обратиться за опытом Сэди Синк, которая во всем разобралась.

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Брюки-карго

О возвращении в моду карго свидетельствуют, к примеру, образы Ким Кей и Джиджи Хадид. И пусть не всегда в таких моделях используется деним, нельзя отрицать само влияние тенденции на джинсовую моду. Продумывая весенне-летний гардероб, можно отдавать предпочтение следующей комбинации: брюки-карго, укороченный топ и шлепанцы на платформе.

Мешковатые джинсы

Свободный фасон из 90-х стал трендом текущей весной по нескольким причинам. И дело не только в том, что такие модели выбирают такие модницы, как Дуа Липа и Кайли Дженнер. Это действительно выгодное решение для тех, кто хочет визуально удлинить ноги и подчеркнуть красивые бедра.

Вышивка и роспись

Последнее время в разных сферах моды крепко держал позиции минимализм. Во всяком случае, он не шел вразрез с более яркими трендами. Но теперь уже явно наступает время максимализма, что отчетливо видно по образу модели Беллы Хадид. Выраженный декор в виде росписи оживит гардероб в соответствии с весенними красками. Расклешенные модели могут стать отличным полем для таких украшений.

Джинсы с бахромой

Тоже своего рода способ вырваться из скучного однообразия путем добавления смелых акцентов. Бахрома актуальна всегда, если есть правильный контекст. В данном случае она позволит оживить старые модели потертых джинсов.

Джинсы с надписями

Порой требуется много уверенности, чтобы носить такие вещи в повседневной жизни. Но применительно к сегодняшнему дню этот вариант не будет казаться вызывающим или эпатажным. Это всего лишь тренд, к возвращению которого приложила руку Бейонсе. Однако, чтобы джинсы с таким оформлением выглядели именно стильно, а не броско и навязчиво, важно соблюсти баланс и за счет других деталей. В любом случае идея дает пространство для ярких экспериментов, что вполне соответствует весенней атмосфере.