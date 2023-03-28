Убей всех… чтобы не убивать

«Джон Уик 4» — самая громкая российская премьера последнего времени. Кому понравится боевик о легендарном киллере?

Да, таких крупных зарубежных блокбастеров давно не было в легальном прокате. А то все больше «вечеринки» с фуршетами, а на десерт — показы нового кино Спилберга или Кэмерона.

Как это удалось «Атмосфере Кино»?

Возможны варианты: сделки по подобным крупногабаритным хитам заключаются задолго, порой на этапе сценария; видимо, приобретались права на франшизу, да и фильм планировали выпустить в конце 2021-го, тогда и договаривались о продажах. Тем более что основатели компании «Атмосфера Кино — бывшие топ-менеджеры Universal Pictures в России.

Четвертый «Джон Уик», безусловно, — праздник для фанатов. Даже если согласиться с сильным перебором в хронометраже (почти три часа), с избыточностью бесконечных побоищ и торжественных ритуалов. А вот у зрителя — пришельца «с мороза» в эту Вселенную Парабеллума (Para bellum — с латинского «готовься к войне») — кружится голова. Кто все эти люди, почему они так зациклены на смерти и убийстве друг друга?

Режиссер и по совместительству выдающийся каскадер

Чад Стахелски создает визуальную симфонию, а точнее, балет насилия. И в центре этой безумной, с космическим размахом и фантазией хореографии — несокрушимый Джонатан, он же Баба Яга с белорусскими корнями, Джон Уик, который убивая других… борется за жизнь.

На этом парадоксе строится простреленное навылет здание фильма и всей франшизы.

Постепенно триллер мести превращается в диковатую мифологию с шекспировскими и библейскими страстями, аллюзиями, романтическим флером. Слепой Каин будет не только губить, но и спасать Авеля…. Харон умрет. А имя неубиваемого Уика окажется именем следующей жертвы для суперзвездных киллеров.

Кадр из фильма

История закручивается вокруг теневого Правления кланов (Высокого стола, или Синдиката, — потомка средневековых круглых столов), связавшего щупальцами весь мир.

Контракты на убийство ратифицируются, утверждаются сводом «законов». Исполнители тщательно отбираются и щедро вознаграждаются. Здесь даже есть элемент своего рода рыцарства, со своими дуэлями и поединками: разумеется, в свободное от массового истребления неугодных время.

Между Синдикатом и охотниками за головами — главный менеджер, изумительный и отвратительный, изнеженный маркиз де Грамон (Билл Скарсгард), представитель Франции в международном Правлении. Артистический интриган, знаток высокой кухни, живописи и породистых лошадей. Безжалостный, циничный, подлый.

Впрочем, разбираться в хитросплетениях интриг суперэлит транснациональных тайных обществ, которые под видом высших смыслов погружают мир в хаос, не слишком интересно.

«Джон Уик» — вообще не про интригу, не про развитие характеров и даже не про закрученные конфликты. Мужчины здесь вынуждены убивать из-за угроз дочерям, погибших жен и собак.

Это сильно мотивирует не только Уика, но и незрячего убийцу по имени Каин, некогда близкого товарища Джона. И раз Клан угрожает его дочери — значит, у Каина выбора нет. Есть еще преследующий Уика тенью темнокожий Никто, неразлучный с боевым псом (у пса — своя роскошная партия), который в какой-то момент начинает вести себя непредсказуемо.

Тройка главных «мушкетерских» киллеров — Уик, Каин и Никто — друзья-враги, со своим кодексом чести. И своим пониманием дружбы. Но à la guerre comme à la guerre.

Тема мести Джона Уика давно исчерпана — еще в первом фильме. Теперь он раб профессии. Убивает… чтобы не убивать.

Энергия фильма в середине улетучивается, он явно провисает в бесконечных массовых перестрелках, в которых Уик виртуозно и с огоньком кладет одного врага за другим. (Сосчитал бы кто-то — думаю, полегла целая армия).

Но к финалу бравый и зрелищный триллер набирает обороты. К тому же в боевик просачивается тревога, романтика, мрачное нуаровское настроение. И вспомнится эпиграф картины: «Оставь надежду, всяк сюда входящий»

— концовка надписи, размещенной над вратами ада в «Божественной комедии» Данте. Словно вся история — погружение в личный ад проклятого Джоната Уика, вынужденного убивать. Одна из живописных баталий развивается под хит The Rolling Stones — «Paint It Black». Эта музыка звучала и перед мировой премьерой, и перед премьерой в «Октябре»: «Я заглядываю внутрь себя / И вижу, что мое сердце — черное».

Уик признается другу, что не в силах изменить своей природы. Такое вот предназначенье — нести смерть. Если твое дело говорит больше всего о тебе, то кто ты? Властвуя над жизнями других, он все равно не может быть свободен. Во всяком случае в этой жизни.

Кадр из фильма

Вместе с Уиком совершим фантастическое путешествие, похожее на последние гастроли киллера номер один: Бранденбургские ворота, Лувр, Осака. Всюду сокрушительные, красивейшие и изобретательные битвы (как бой с наемниками в клубе под дождем среди танцующей толпы). Баталии в японском отеле Континенталь — отдельный спектакль: алый цвет, витрины с изысканными витражами… стеклянные соцветия, разлетающиеся в мелких осколках.

Вспоминаешь гонконгские боевики Джона Ву, Джонни То, Саммо Хуна.

Режиссер Чад Стахелски — один из лучших в мире постановщиков трюков — снял аттракционное, при этом эстетское и жестокое кино, в котором товарищество и честь важнее шестой заповеди «Не убивай», а битвы и погони — важнее истории.

И десятиминутная битва на ступеньках Сакре-Кёр — Базилики Святого Сердца — при всей беспощадной затянутости, несомненно, войдет в историю мирового кино. Несокрушимый Сизиф Уик в безупречно сшитом костюме взбирается по ступенькам наверх, кладет с обеих рук тьму головорезов… чтобы успеть к рассветной финальной дуэли. Это дело чести. Он поднимается и летит целые пролеты кубарем вниз, снова и снова наверх и вниз — так что мы пересчитаем все эти 223 ступеньки. И не однажды.

Лариса Малюкова,

обозреватель «Новой газеты»

P.S.

В день премьеры «Джона Уика 4» «Атмосфера Кино» представила целую линейку интересных картин, которые выйдут на экраны в ближайшее время. Среди них: «Три мушкетера: Д’Артаньян» Мартена Бурбулона, «Кунг-фу жеребец» с Джеки Чаном, «Снегирь» Бориса Хлебникова, «Воланд» («Мастер и Маргарита») Михаила Локшина, «Самая большая луна» Алексея Попогребского. Есть еще «Свободное падение» Олега Уразайкина с Александром Кузнецовым в главной роли. Но этот фильм, как и все другие с участием Кузнецова, пока в свободном падении.

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