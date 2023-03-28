 

Следуя примеру Турции, Казахстан ужесточил контроль за торговлей с Россией

28.03.2023, 9:25, Разное
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Следуя примеру Турции, Казахстан ужесточил контроль за торговлей с Россией. С 1 апреля Казахстан должен будет выписывать сопроводительные накладные на товары, доставляемые из ЕАЭС или в ЕАЭС.

Эксперты считают, что электронная система позволит отслеживать и контролировать перемещение товаров. Это частично заменит таможенный контроль, который был отменен с созданием ЕАЭС. Эксперты не могут оценить влияние на взаимную торговлю и транзитные перевозки, поскольку российские бизнесмены планируют говорить на эту тему в рамках ЕАЭС. Официальные лица Казахстана неоднократно заявляли, что не будут нарушать санкции против РФ и предоставят информацию о любых попытках таких нарушений.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана заявил, что с 1 апреля 2023 года Казахстан будет требовать регистрации всех сопроводительных накладных, чтобы минимизировать теневой оборот и освободить потери по налогам (НДС).Система пилотируется с декабря 2020 года и, как ожидается, позволит автоматизировать контроль за движением товаров через границу. В настоящее время растаможка товаров на внутреннем рынке ЕАЭС не производится. Департамент также заявил, что СНТ должны быть зарегистрированы в электронном виде до въезда в ЕАЭС. Это “исключает возможность подачи документов на подставных лиц, подставных получателей или отправителей, банкротов, ликвидированных лиц и других подобных вещей”.

Источники “Коммерсанта” на рынке отмечают, что, несмотря на первоначальный запуск, эффект от введенных мер до конца не понятен. Хотя меры не касаются непосредственно барьеров на рынке ЕАЭС, собеседник “Ъ” в РСПП заявил, что готов “поднять этот вопрос перед Комиссией и даже в рамках Делового совета ЕАЭС”. Он добавил, что “любое одностороннее введение требований без согласования в органах ЕАЭС или ЕЭК в соответствии с законодательством ЕАЭС потенциально может рассматриваться как барьер”. В Минэкономики “Ъ” сообщили, что будут следить за выполнением ЕТТ и реагировать на любые препятствия для свободного перемещения товаров на рынке Союза.

Примечателен тот факт, что в отношении Российской Федерации были ужесточены условия поставок после заявлений семи стран, участвующих в плане по усилению надзора за применением санкций. Эти планы касаются продукции двойного назначения. Страны ЕС прекратили транзит таких товаров через Россию. Турция также ужесточила свои условия (см. Ъ, 21 марта). Официальные лица Казахстана открыто заявили, что Казахстан не будет вводить санкции против России, но не будет нарушать запреты, введенные передовыми странами в ответ на российскую военную интервенцию в Украине. Электронный контроль на границах не допустит отсутствия информации о перевозке санкционных товаров.

Напомним, что дискуссия о контроле за потоками товаров внутри ЕАЭС началась в 2015 году, когда Казахстан стал членом ВТО с многочисленными освобождениями от единых тарифов.


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