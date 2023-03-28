 

Мнение: О великом китайском унижении президента «сверхдержавы»… Годно?

28.03.2023, 7:55, Разное
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Фото © ТАСС

Что сказать, китайцы тоже умеют в «булавочные уколы» и дипломатическую месть. Причём обставляют всё так, что не придерёшься. Можно с невинным видом делать лицо панды и вообще делать вид

Дескать, а что такого-то? Что случилось, уважаемые?

Но в том-то и дело, что как раз — не случилось. Оттого президент «сверхдержавы» вправе чувствовать себя несколько… униженным.

Но ещё более униженным чувствует себя его подопечный. Маленький человечек, привыкший за этот год к большому общественному вниманию. Украинский президент Владимир Зеленский.

Ещё когда председатель КНР Си Цзиньпин только готовился к первому после своего переизбрания международному визиту — разумеется, в Москву, к своему другу Владимиру Путину, — из Вашингтона несколько раз прозвучало настоятельное пожелание, чтобы китайский лидер посетил и Киев. Ну или хотя бы поговорил с Владимиром Зеленским сразу после московского вояжа. Ну или не сразу и не поговорил, но хотя бы обозначил готовность выслушать «украинскую» точку зрения. СМСку, например, кинул бы «князю киевскому».

Тем более, что и тот очень жаждал пообщаться с руководителем страны, обладающим реальным влиянием на #Кремль. «Я по дипломатическим каналам прямо сообщил, что хочу поговорить с лидером Китая. Пока я не получал предложения от Китая о посредничестве. Я не получал предложения встретиться», — заявил Владимир Зеленский в субботу, 25 марта, когда молчание китайской стороны уже до неприличия затянулось. Напомню, что собственно официальный визит Си Цзиньпина в РФ состоялся в период с 20 по 22 марта.

Сейчас на календаре уже вторник. Прошла почти неделя с момента возвращения председателя КНР в Пекин. Однако ни намёки Вашингтона, ни просьбы ЕС, ни готовность Украины к разговору «в любое время» не помогли. Ни звонка, ни намёка на оный, ни даже понимание того, возможен ли в принципе такой разговор.

Такой демонстративный и молчаливый отказ в условиях, когда противоположная сторона изо всех сил просит, пожалуй, наивысшая степень выражения презрения в международной дипломатии. Пекин показал — и не без оснований, — что киевский руководитель для него никто. Пустое место. Не собеседник

Но и для американского руководства, вписавшегося за своего киевского протеже по полной, такое поведение Китая — акт дипломатического унижения. Может, не такого болезненного, как для Киева, но всё равно большого. Такая вот прилетела «ответка» за прошлогодний визит Нэнси Пелоси на Тайвань? Или Китай решил, что в отношении США может позволить себе уже сильно больше, чем «глубокую озабоченность»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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