Американцы накопили рекордную сумму долгов на кредитных карточках

Новое повышение ключевой ставки от ФРС США почти незамедлительно скажется на всех американцах, имеющих долги на кредитных карточках, пишет CBS. Между тем, долги имеет каждый третий американец: общее число долгов на кредитных карточках граждан США составляет почти триллион долларов, что является рекордным показателем.

На этой неделе ФРС снова повысил ключевую ставку: это уже девятое повышение с прошлого марта. Высокая ставка будет иметь незамедлительные последствия на каждого третьего американца, имеющего долги по кредитной карточке. Однако есть способы смягчить удар: корреспондент CBS Таня Ривьеро сейчас в Нью-Йорке, с информацией, которую нужно знать.

ТАНЯ РИВЬЕРО, корреспондент CBS: У американцев ещё никогда в истории не было таких долгов по кредитным карточкам. Общий объём долгов составляет почти триллион долларов: рост, в сравнении с прошлым годом, составил более 19 процентов. Теперь же, на фоне девятого подряд поднятия ключевой ставки ФРС до уровня в 5 процентов, многие американцы столкнутся с практически моментальным ростом процентной ставки своих кредитных карточек.

ДЖЕРОМ ПАУЭЛЛ, председатель ФРС: Инфляция остаётся высокой, трудная ситуация сохраняется на рынке труда.

МЭТТ ШУЛЬЦ, кредитный аналитик LendingTree: Когда ФРС повышает ставку, это почти сразу оказывает эффект. Рост ключевой ставки относится как к текущим балансам, так и к будущим.

Процентная ставка вашей кредитной карты не полностью привязана к действиям ФРС: большую роль играет ваша кредитоспособность. Вот подсказки, которые могут несколько облегчить ситуацию: если у вас хороший кредит, переведите свои балансы на карту с нулевой процентной ставкой. Также может помочь частная ссуда с небольшим процентом. Наконец, попробуйте позвонить и попросить изготовителя вашей карты снизить ставку.

МЭТТ ШУЛЬЦ: Мы обнаружили, что за прошедший год примерно 70 процентов людей, попросивших снизить процентную ставку по своим кредитным карточкам, получили то, что просили.

И помните, что у высоких процентных ставок есть и обратная сторона медали.

МЭТТ ШУЛЬЦ: Это отличная новость для людей, предпочитающих копить средства.

Никто не может предсказать, каков будет следующий шаг ФРС, намеченный на май. Эксперты говорят, что будет разумно приготовиться к дальнейшему росту цен и процентных ставок — путём погашения больших долгов и перевода своих сбережений на высокодоходные счета.

Дата выхода в эфир 25 марта 2023 года.