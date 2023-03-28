 

Американцы накопили рекордную сумму долгов на кредитных карточках

28.03.2023, 7:35, Новости дня
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Новое повышение ключевой ставки от ФРС США почти незамедлительно скажется на всех американцах, имеющих долги на кредитных карточках, пишет CBS. Между тем, долги имеет каждый третий американец: общее число долгов на кредитных карточках граждан США составляет почти триллион долларов, что является рекордным показателем.

На этой неделе ФРС снова повысил ключевую ставку: это уже девятое повышение с прошлого марта. Высокая ставка будет иметь незамедлительные последствия на каждого третьего американца, имеющего долги по кредитной карточке. Однако есть способы смягчить удар: корреспондент CBS Таня Ривьеро сейчас в Нью-Йорке, с информацией, которую нужно знать.

ТАНЯ РИВЬЕРО, корреспондент CBS: У американцев ещё никогда в истории не было таких долгов по кредитным карточкам. Общий объём долгов составляет почти триллион долларов: рост, в сравнении с прошлым годом, составил более 19 процентов. Теперь же, на фоне девятого подряд поднятия ключевой ставки ФРС до уровня в 5 процентов, многие американцы столкнутся с практически моментальным ростом процентной ставки своих кредитных карточек.

ДЖЕРОМ ПАУЭЛЛ, председатель ФРС: Инфляция остаётся высокой, трудная ситуация сохраняется на рынке труда.

МЭТТ ШУЛЬЦ, кредитный аналитик LendingTree: Когда ФРС повышает ставку, это почти сразу оказывает эффект. Рост ключевой ставки относится как к текущим балансам, так и к будущим.

Процентная ставка вашей кредитной карты не полностью привязана к действиям ФРС: большую роль играет ваша кредитоспособность. Вот подсказки, которые могут несколько облегчить ситуацию: если у вас хороший кредит, переведите свои балансы на карту с нулевой процентной ставкой. Также может помочь частная ссуда с небольшим процентом. Наконец, попробуйте позвонить и попросить изготовителя вашей карты снизить ставку.

МЭТТ ШУЛЬЦ: Мы обнаружили, что за прошедший год примерно 70 процентов людей, попросивших снизить процентную ставку по своим кредитным карточкам, получили то, что просили.

И помните, что у высоких процентных ставок есть и обратная сторона медали.

МЭТТ ШУЛЬЦ: Это отличная новость для людей, предпочитающих копить средства.

Никто не может предсказать, каков будет следующий шаг ФРС, намеченный на май. Эксперты говорят, что будет разумно приготовиться к дальнейшему росту цен и процентных ставок — путём погашения больших долгов и перевода своих сбережений на высокодоходные счета.

Дата выхода в эфир 25 марта 2023 года.


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