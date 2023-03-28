 

Мнение: О подробностях самого большого поражения России

28.03.2023, 3:45, Разное
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Об этом вам не расскажут ни по «Соловьёв-ТВ», ни в патриотических Телеграм-каналах, ни даже в умеренно-«либеральных», но всё равно провластных. Однако тяжёлая и тревожная правда всё же просачивается. По двум направлениям — как «наверх», где начинается период оргвыводов, так и в широкие массы российской общественности.

В общем, шила в мешке не утаишь.

#Россия потерпела тяжёлое — нет, даже, пожалуй, тяжелейшее — поражение…

…в неравной борьбе против себя самой, где «верные» полностью победили «умных» — и теперь всем нам расхлёбывать это годами, если не поколениями.

Только на днях уже рассказывал, как, где и почему РФ начала проигрывать необратимо. И вот ещё подробности. Уже последнего времени.

Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан также признаёт, что самый большой ущерб от последних геополитичнеских потрясений, который понесла Россия, — это тот человеческий #капитал, который потерян за год. Он с тревогой говорил о миллионе уехавших за границу специалистов и о том, что это ресурс более ценный в новых условиях, чем #нефть и газ, а для восстановления его потребуется десять лет. И то лишь в том случае, если всё прекратится и таланты уезжать перестанут. А в полной мере эта потеря будет ощущаться лет через пять, когда Россия полностью утратит даже те скромные позиции на технологическом цифровом фронтире, к которым она стала выходить благодаря проектам типа Яндекс.

В целом Александр Аузан как человек учёный считает, источником многих проблем России разрыв между высоким качеством человеческого материала и низким государственных институтов. По факту, во все эпохи российское государство выдавливало из страны талантливых и образованных людей: здесь нынешняя #власть не привнесла ничего нового. А российское государство не занимается развитием потому, что изначально имеет рентный характер и, соответственно, наиболее работающие институты в стране — «экстрактивные». То есть, изымающие ренту со всего. В нынешних же условиях эта рента будет направляться даже не в развитие инфраструктуры и умножение человеческого капитала, а в ОПК, что окончательно лишит экономику перспектив.

И хотя патриотическая общественность, особенно её лидеры, конечно, рады исчезновению «умных» конкурентов, которых они в обычное время никогда бы не отодвинули от бюджета, но даже она ж***й чует, что ресурсы на исходе. Оттого эти «камлания» на диктатора Иосифа Сталина и ропот, что нынешние власти действуют недостаточно по-сталински. Тогда как именно он наиболее бездарно погубил самый ценный ресурс государства: десятки тысяч талантливых инженеров, конструкторов, экономистов, финансистов и даже философов. К слову, «умственно ограниченные» до сих пор не в силах понять, почему производство смыслов ничуть не менее важно производства танков или самолётов.

И, в общем-то, создана самоподдерживающаяся спираль деградации в стиле «тупой и ещё тупее».

А значит, полный разгром — неизбежен?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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