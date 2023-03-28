 

Мнение: Протесты в Израиле

28.03.2023, 3:40, Разное
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В Израиле идут беспрецедентно мощные протесты против так называемой “судебной реформы”, затеянной неутомимым Биби Нетаньяху (мужику 73 года, но он свеж, бодр и готов к переделке всего израильского законодательства “с нуля”). Нам для сравнения и охренения достаточно на самом деле знать только 1 цифру: передают, что за пару недель в протестах по всему Израилю приняли участие 500 тысяч жителей.

Вот это да. При этом во всей РФ за последние 30 лет НИ РАЗУ (!) ни одно событие не вызывало такого масштаба протестов или хотя бы близко к цифре полмиллиона. Последний раз в России манифестации подобного масштаба случались, только когда еще был СССР – в начале 1991 года, когда Москву сотрясла манифестация “За нашу и вашу свободу!” в поддержку народов Прибалтики. На нее вышло, по разным оценкам, от полумиллиона до миллиона москвичей.

И это всё. Дальше для России охренительным числом протестующих было… 100 тысяч. И то, чаще всего и такого количества не набиралось. Даже в сумме по всей стране разом. Например, все “болотные” в 2011-12 гг. и ста тысяч не собирали даже близко.

И это при том, что в РФ живет 145 млн. чел., а в Израиле – 9 млн. Разница – более чем в 15 раз. Для того, чтобы в России вышел протестовать такой же процент, надо, чтобы в России вышло на улицы… 8 миллионов. То есть – практически всё взрослое население Москвы, например. Без исключения.

В чем же секрет такой разницы в протестной активности? Ответ очевиден: дело в том, что мы в России просто намного лучше живем, чем люди в Израиле. Потому и нет повода. Зачем протестовать, когда и так всё хорошо?

Источник: Размышления вольного социолога


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