Мнение: Зеленскому запретили шоколад
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Пишут, что британский телеведущий и путешественник Эдвард Майкл Гриллс добрался до Киева, чтобы записать интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Пытаясь «растопить лед» британец предложил Зеленском квадратик шоколада Cadbury Но служба безопасности президента Украины пресекла попытку накормить Зеленского непроверенным шоколадом, опасаясь, что в шоколаде может оказаться яд (подробности – здесь )
Прочитал новость про шоколад для Зеленского, очень удивился. Как охрана могла что-либо запретить президенту Украины? То ли дело у нас в России. У нас подобное вообще невозможно.
Помню, как-то захотел президент России Владимир Путин мороженного, так пошел и купил в первом попавшемся на глаза киоске. Еще и Эрдогана угостил.
И ни у кого из охраны Владимира Путина даже мысли не мелькнуло запретить президенту есть мороженное…
Фотографии отсюда и отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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