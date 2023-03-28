 

Дипломат Небензя: Расследования ФРГ, Дании и Швеции могут быть нацелены на сокрытие улик о подрыве «Северных потоков»

28.03.2023, 2:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия сомневается в транспарентности расследований Германии, Дании и Швеции по диверсиям на «Северных потоках» и считает, что предпринимаемые ими действия могут быть нацелены на сокрытие улик, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ всемирной организации.

Как отметил постоянный представитель РФ при ООН, Россия в соавторстве с Белоруссией, Венесуэлой, Китаем, КНДР, Никарагуа, Сирией и Эритреей предложила проект резолюции о проведении международного расследования диверсий, поскольку есть серьезные и весьма обоснованные сомнения в объективности и транспарентности национальных расследований, проводимых некоторыми европейскими государствами, передает ТАСС.

Как отметил Небензя, Россия настаивает на формировании международной независимой комиссии для проведения всеобъемлющего, транспарентного и беспристрастного расследования обстоятельств произошедшего. Он подчеркнул, что это особенно важно на фоне появления новых фактов, а также множащихся в СМИ версий произошедшего разной степени достоверности или абсурдности.

Российский дипломат отметил, что представители стран, сомневающихся в целесообразности проведения международного расследования, считают, что сначала нужно дождаться окончания расследований национальных. В связи с этим Небензя подчеркнул, что, по мнению Москвы, национальные расследования могут длиться годами в таком же неэффективном и нетранспарентном ключе, при этом ценное время уходит и возникает все больше подозрений в том, что усилия в рамках этих расследований нацелены не на выяснение обстоятельств произошедшей диверсии, а на то, чтобы скрыть улики и зачистить место преступления.

Ранее Совет Безопасности ООН не принял российско-китайскую резолюцию о необходимости проведения международного расследования по факту диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05.21 / Число погибших в результате атаки на школу в Кабуле достигло 85

28.02.21 / Чехия допустила использование «Спутника V» без одобрения ЕС

24.08.21 / “Может, мои медали потускнели?” Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости

31.12.20 / Общество: Нам есть, что занести себе в актив по итогам 2020-го

06.07.20 / France 24 – Мона Лиза «вышла из изоляции» и снова улыбается посетителям Лувра

17.01.22 / Главу таможенной службы Киргизии задержали за коррупцию

18.09.21 / Секретарь СНБО Украины возмутился из-за вопроса на русском языке

05.05.21 / “Про эту болезнь по-настоящему никто не знает”. Дочь дрессировщика Багдасарова прокомментировала его смерть от COVID-19

10.08.20 / Сотрудников ЦИК Белоруссии пришлось эвакуировать из Дома правительства

26.01.21 / Завершилось проектирование новосибирского синхротрона «СКИФ»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика