Экс-премьер Словакии Чарногурский: Поставки военной техники Украине усиливают непопулярность стоящих за ними политиков

Экс-премьер Словакии Ян Чарногурский прокомментировал газете ВЗГЛЯД решение словацкой партии Smer-SD, возглавляемой бывшим премьер-министром республики Робертом Фицо, подать в суд на членов правительства страны за передачу Украине истребителей МиГ-29.

«На поставку этого вооружения Украине Словакия была обязана запросить одобрение у России. Но этого не было сделано. Лидер оппозиционной партии, экс-премьер Роберт Фицо подал в суд на членов правительства по поводу этого нарушения, это будет пощечина для власти», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.

«Правительство Словакии знало, что оно не получит одобрения на поставки оружия не только от Москвы, но и от собственного парламента и даже от своих партий. Поэтому все было оформлено решением кабинета министров», – отметил Чарногурский.

«Словакией управляет правительство, которое не обладает поддержкой в парламенте, еще в декабре (2022 года – прим. ВЗГЛЯД) оно получило вотум недоверия и досрочные выборы назначены на сентябрь (2023 года – прим. ВЗГЛЯД). Внешнюю политику страны определяют преданные американцам политики – премьер-министр Эдуард Хегер, министр обороны Ярослав Надь, глава МИДа Растислав Качер, а дополняет их президент Зузана Чапутова. Именно они срочно хотят отправить Киеву вооружение словацкой армии, в котором он так заинтересован. В прошлом году на Украину отправили систему С-300, а в ближайшие недели решено отправить 13 истребителей МиГ-29. Четыре самолета уже отправлено Украине, остальные пока ждут ремонта для дальнейшей отправки», – сказал Чарногурский.

«Вообще поставки военной техники Украине очень непопулярны в нашей стране, поэтому они лишь усиливают непопулярность стоящих за ними политиков. Некоторые члены правительства и президент Чапутова начинают нервничать по этому поводу. По некоторым данным, и без того низкая поддержка Украины в Евросоюзе снижается еще быстрее», – подытожил Чарногурский.

Накануне словацкая оппозиционная партия Smer-SD, которую возглавляет бывший премьер-министр республики Роберт Фицо, подала в суд на членов правительства страны за передачу Украине истребителей МиГ-29. В тот же день президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что общественная поддержка Украины иссякает, а в вопросе военной помощи ресурсы республики ограничены.

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