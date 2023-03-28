Hill – американцам следует бояться президентских выборов 2024 года

Существует пять причин, почему Америке следует бояться президентских выборов 2024 года. Как пишет The Hill, скорее всего, это будет грязная кампания с обилием фейкового контента, которая приведёт к глубокому расколу в обществе. А если избирателям в итоге придётся выбирать между Байденом и Трампом, Америка проиграет независимо от того, кто победит.



AP

В прошлом месяце издание The Hill сообщило, что социальное обеспечение и медицинская помощь, образование, аборты, внешняя политика, иммиграция, проблемы, связанные с сексуальными меньшинствами, и преступность — это семь вопросов, которые определят выборы 2024 года. Но несмотря на то что эти темы критически важны для финансов страны и населения, вызывают раскол в обществе и исключительно эмоциональны сами по себе, они могут быть омрачены пятью потенциально взрывоопасными обстоятельствами, уникальными для 2024 года. В связи с этим автор издания приводит пять причин, почему американцы должны опасаться или даже бояться президентских выборов в следующем году.

Распространение фейкового контента

По мнению автора статьи, президентская гонка 2024 года станет первыми выборами, широко подверженными зловещей, враждебной, сложной и неконтролируемой информационной среде. В результате предвыборные кампании и сами кандидаты становятся исключительно уязвимыми для внутренних и иностранных игроков, намеревающихся либо нанести им ущерб, либо поддержать их, а также попытаться подорвать или дестабилизировать сам демократический процесс. В результате американцам придётся увидеть, как избирательные штабы, социальные сети и новостные агентства будут вести тяжёлую борьбу со шквалом фейков. При этом многие из этих фальшивок обязательно проскользнут в информационное пространство.

«Похмелье с 2020 года»

Согласно исследованиям, 28% взрослых американцев-избирателей всё ещё считают, что выборы 2020 года «были украдены у народа». Поэтому весь мир будет внимательно следить за тем, сможет ли «самая зрелая демократия в мире» мирно избрать и ввести в должность своего следующего президента без того, чтобы обиженные граждане насильственно не атаковали здание Капитолия. И хотя в целом доверие к американской выборной системе было восстановлено после того, как промежуточные выборы 2022 года были проведены с минимальными разногласиями, однако явка избирателей на выборах президента всегда значительно выше, поэтому «главный виновник, вызвавший и усугубивший недоверие в 2020 году, может снова оказаться на вершине бюллетеня 2024 года».

На выборах 2024 года может доминировать тема войны на два фронта

2024 год может стать тем годом, когда опасный китайско-российский дуэт может координировать стратегические и агрессивные действия в Европе и Азии. Конечно, на выборах будут преобладать внутренние проблемы Америки, но Китай и РФ понимают, что поляризация американского общества усиливается в год президентских выборов, и тогда «разделённые США» становятся «ослабленными США».

Дональд Трамп, обвиняемый в преступлениях

Автор материала считает, что команда Трампа будет истолковывать любые действия государственных или федеральных властей как политически мотивированные, поэтому американцы станут наблюдать за тем, как бывший президент будет разыгрывать из себя то жертву, то героя. Однако стоит задаться вопросом, «готова ли Америка к самому драматическому сезону в долгом шоу».

Трамп против Байдена

Большинство американцев недовольны тем, что будущие выборы уже выглядят почти как неизбежный матч-реванш. Опрос, проведённый в феврале 2023 года, показал, что 62% американцев были бы «недовольны» или даже «разозлены», если бы Байден добился переизбрания, а 56% испытывают то же самое в отношении Трампа. В результате разочарованные избиратели могут обвинить отсталый процесс выдвижения кандидатур за необходимость выбирать между двумя престарелыми политиками в то время, когда Китай, похоже, побеждает в борьбе за будущее и рвётся к мировому господству.

«Если Трамп и Байден возглавят избирательные бюллетени, большинство избирателей будут бояться выборов 2024 года, потому что Америка проиграет независимо от того, кто победит», — заключает автор The Hill.