France 24 – гордый шотландец и европеец — правительство Шотландии возглавит Хамза Юсаф

Шотландская национальная партия выбрала новым главой Хамзу Юсафа, который на этой неделе должен сменить на посту первого министра Шотландии Николу Стёрджен, пишет France 24. Юсаф, в победной речи заявивший, что гордится быть шотландцем и европейцем, также отметил, что хочет добиться независимости для Шотландии и вернуть страну в Европейский союз.

На этой неделе Шотландию возглавит новый лидер. Шотландская национальная партия выбрала новым главой Хамзу Юсафа после неожиданной отставки Николы Стёрджен. Ожидается, что официально Юсафа назначат новым первым министром во вторник. Сегодня он заявил, что гордится быть шотландцем и европейцем и сделает всё возможное, чтобы Шотландия получила независимость.

ХАМЗА ЮСАФ, новый лидер Шотландии: Я не только польщён — это безусловно, — но и чувствую себя самым счастливым человеком в мире, стоя здесь в качестве лидера ШНП. И точно так же, как я буду руководить ШНП в интересах всех членов партии, а не только тех, кто голосовал за меня, я буду руководить Шотландией в интересах всех наших граждан, независимо от вашей политической принадлежности. Если я буду избран первым министром после завтрашнего голосования в парламенте, знайте, что я буду первым министром для всей Шотландии.

С подробностями о новом лидере Шотландии наш корреспондент в Лондоне Бенедикт Павио.

БЕНЕДИКТ ПАВИО, корреспондент France 24: Первое, что следует отметить, что он был избран лидером Шотландской национальной партии и, похоже, заменит на посту первого министра Николу Стёрджен, потому что теперь парламент Шотландии должен решить этот вопрос и проголосовать по нему. В этом случае в среду он принесёт присягу. Так что давайте выясним несколько фактов о нём. Ему скоро исполнится 38 лет, так что это практически подарок на его день рождения. Для него это весьма поразительный карьерный рост: он войдёт в историю, став первым представителем этнического меньшинства на посту лидера автономного правительства и первым мусульманином во главе крупной британской партии.



Важно то, что, по его словам, он хочет конструктивно сотрудничать с правительством Великобритании. Он, разумеется, будет обсуждать важный для Шотландии вопрос, потому что он хочет добиться независимости Шотландии. По его словам, именно его поколение добьётся независимости для страны. При этом у Николы Стёржден, которую он должен сменить на посту, этого сделать не получилось.



Я также хочу отметить, что хорошие результаты показала министр финансов Кейт Форбс, которая только что вернулась из декретного отпуска. Она получила 47 процентов голосов, тогда как Юсаф получил 52,1 процента. Но в своей победной речи, в которой он назвал себя самым счастливым человеком в мире, он также отметил, что речь не идёт о его команде или команде соперника — речь об одной команде — команде ШНП. Он заявил, что гордится тем, что он шотландец и европеец и ещё одной его целью будет возвращение Шотландии в Европейский союз. Так что он с самого начала определил свою программу, и, разумеется, правительство в Лондоне, в Вестминстере, очень внимательно наблюдает за его успехами.

Дата выхода в эфир 27 марта 2023 года.