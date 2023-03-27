 

Патриота SHAMANа сняли удирающим из дома с вещами и родней: До свидания!

27.03.2023, 23:01, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ярослав Дронов только в прошлом году получил широкую известность. Одна за другой композиции музыканта становились популярными, а его стали ассоциировать с фразой “я русский” и признали одним из главных патриотов на отечественной сцене. И, конечно, за это короткое время успеха нашлись критики творчества SHAMANа.

Многие думают, что молодой певец просто-напросто “хайпует” на теме патриотизма, когда народу это так необходимо. А некоторые пророчат ему падение: мол, однажды его песни в практически одном и том же ключе перестанут быть востребованы. Что бы там не говорили, пока он остается на пике популярности. И вот совсем недавно одна из его главных мечт сбылась.

SHAMAN дал два концерта в Санкт-Петербурге и дважды выступил с новой программой в Крокус Сити Холл в Москве. Все время он находился под прицелом камер журналистов. Они и сняли его удирающим из дома в Москве с вещами и родней. На поезде без бизнес-классов, которые так любят наши звезды, вместе с отцом он отправился в город на Неве.

Пятый канал показал кадры перемещения звезды и представил артиста таким, какой он есть. Сложно не заметить, как, несмотря на популярность, Ярослав Дронов близок к своим соотечественникам. “До свидания!” – говорит ему проводница поезда, а он с улыбкой в лице прощается с ней в ответ.

“Хочется показать людям новую программу. Мне кажется, будет бомба”, – сказал в беседе с журналистами SHAMAN.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01.21 / Компания Volkswagen создаст яхту на солнечных батареях

28.11.20 / Британцы винят Black Lives Matter в обострении межрасовой напряжённости

02.09.21 / Минэкономики назвало сроки запуска торгов на бирже углеродными единицами в России

11.11.20 / Французский историк – Де Голль стал для Франции воплощением сильного лидера, которого ей так не хватает сегодня

02.04.21 / Посол подтвердил высылку двоих российских дипломатов из Италии

04.03.21 / Антипович: В 2019-м украинцы голосовали бы и за стул от “Слуги народа”, теперь так не будет. Это уже прививка

12.12.21 / СМИ: На Украине отрицают требования США о предоставлении автономии Донбассу

20.02.22 / Блинкен ответил, как США помогут Украине, если вторгнется Россия

22.07.21 / Советник Госдепа США назвал спецпредставителя по Украине “во многих отношениях”: Он бывал в Киеве больше чем кто-либо еще

31.01.22 / “Это не совсем НАТО на троих”. Пристайко прокомментировал новый союз Украины, Британии и Польши

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика