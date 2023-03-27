“Хотим детей”: раскрылась правда об отношениях несовершеннолетней дочери Волочковой со взрослым мужиком

17-летняя Ариадна

появилась на свет в браке балерины и экс-примы Большого театра Анастасии

Волочковой и композитора Игоря Вдовина. Девушка живет вместе с отцом и его

новой семьей. Мужчина женился на телеведущей Елене Николаевой и совсем недавно

у них родился сын Александр.

Дочь Анастасии Волочковой

не скрывает подробностей личной жизни. Так журналистам раскрылась правда об

отношениях несовершеннолетней девушки со взрослым мужиком. Избраннику Ариши

Евгению уже исполнилось 23 года и кажется, что пара готова к серьезным

отношениям. По слухам, Волочкова даже разрешила дочери ночевать с любимым

вместе.

Отпускать дочь в

свободное плавание Игорь Вдовин не готов. По мнению мужчины, пока дочери нет

исполнилось 18 лет, она не будет жить отдельно. Ну а если после дня рождения

она решит жить самостоятельно, то родителям придется принять ее выбор.

К тому же бывший

муж Анастасии Волочковой и его новая возлюбленная мечтают о большой семье. По

словам Елены, они планируют родить еще минимум двоих наследников. Для 36-летней

телеведущей “Утра России” это первые серьезные отношения, в которых

появились дети.

“Мы еще

хотим детей”, — говорит мачеха Ариадны.