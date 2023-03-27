Любая сумка может быть модной “почтальонкой” – как красиво и стильно носить любимую сумочку через плечо

С появлением сумок на длинном ремешке и маленьких клатчей сумка через плечо стала одной из самых модных и практичных. Длинный ремешок позволяет высвободить руки. Это особенно касается тех, кто любит клатчи, но лишний раз старается не дополнять ими свой образ по той причине, что их неудобно носить.

Если подобрать к вашему наряду идеальную сумку, вы всегда сможете чувствовать себя не только стильно и уверенно, но еще и комфортно, ведь ваши движения ничего не будет сковывать. Важно при этом подобрать не только сам аксессуар, но и ремешок, который будет сочетаться с одеждой. К счастью, существует несколько безошибочных способов, чтобы ваш образ смотрелся мило и непринужденно, а сумка только делала вас еще более привлекательной. Любая сумка может быть модной “почтальонкой”. Это тренд весны, который обязательно стоит попробовать.

Используйте уникальный ремешок

Если вы ищете способ придать своей кросс-боди более стильный вид, подумайте о замене основного ремешка, который прилагается к вашей сумке. Например, можно выбрать ремешок с животным принтом, который сделает ваш наряд в целом более забавным. Если вы выберете леопардовый принт, сможете сочетать ремешок с белым или черным базовым топом, а также подобрать подходящие джинсы для еще более смелого эффекта. Не забудьте сочетать ремешок еще и с обувью.

Сочетайте с однотонным черным нарядом или выберите черную сумку для непринужденного образа

Полностью черный наряд – это классический образ, который можно интегрировать практически в любую ситуацию. И хотя полностью черная сумка через плечо может быть первым, что вы захотите взять с собой, все же обратите внимание еще и на белые аксессуары, которые способны немного освежить ваш образ. Белая сумка хорошо подходит к однотонным черным нарядам, которые просто просят того, чтобы вы использовали контраст.

Еще один вариант – это все же черная сумка, которая дополнит ваш повседневный образ. Такая сумка будет хорошо сочетаться с укороченной майкой и мешковатыми джинсами. Если вам покажется, что ваш образ слишком простой и повседневный, вы можете дополнить его несколькими браслетами или яркими украшениями, чтобы сделать ваш стиль более ярким. Полностью черная сумка хорошо будет смотреться с одеждой любого цвета, ведь этот аксессуар универсален.

Сочетайте с кожаными брюками и массивными ботинками

Еще один способ придать стиль вашей полностью черной сумке – сочетать ее с более элегантным нарядом, таким как кожаные брюки и массивные ботинки. Последние снова вернулись в моду и уже готовы стать идеальным дополнением к вашей простой “почтальонке”, которая в противном случае выглядела бы попросту неуместно или делала бы наряд слишком повседневным.

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Спортивно-повседневный образ, текстура, сумка-украшение

Простая черная сумка может стать дополнением к вашему спортивному наряду. Наденьте джинсы, свитер и кроссовки, а затем дополните свой образ солнцезащитными очками и часами. Это просто идеальный стиль для весны.

Выбрав аксессуар, вы можете собрать вокруг него весь ваш остальной наряд. Если черно-белый образ вам кажется слишком скучным, добавьте к монохромному бежевому костюму ярко-зеленую маленькую сумочку из искусственной кожи. Вы можете выбрать и другие текстуры, например искусственный мех или вязку. Постарайтесь сделать ваш наряд более текстурным, тогда он окажется визуально привлекательнее.

А вы знаете, что сумку можно использовать в качестве отдельного украшения? Она может стать настоящим акцентом вашего образа. Это особенно касается сумок из необычных тканей или кожи нехарактерного цвета. А если уж дополнить такую сумку еще и золотистой цепочкой, то вам не понадобятся сережки и ожерелья. Но, если вы не намерены останавливаться в том, чтобы украшать себя, золотую фурнитуру на сумочке можно сочетать с золотыми серьгами и солнцезащитными очками в золотистой оправе.

Вязаная сумка, сумка с принтом, мини-сумка

С помощью вязаного аксессуара можно создать уникальный образ, который подойдет как для повседневной жизни, так и для похода на пляж. При этом важно минимизировать количество украшений и дополнить наряд повседневной обувью.

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Если вы не можете определиться, сумку какого цвета выбрать, вы можете предпочесть аксессуар с разноцветным принтом. Он будет добавлять вашему образу нотку непринужденности, кроме того, сочетать такую сумку можно будет практически с чем угодно.

Если вы собрали уникальный образ, который привлекает к вам внимание, не стоит выбирать сумку,которая окажется акцентной. Важно приобрести мини-сумку нейтрального оттенка, которая только лишь добавит многослойности и текстуры вашему образу.

Подчеркните базовые вещи

Сумка через плечо может быть подобрана в тон вашему монохромному наряду, например черной куртке и брюкам классического кроя. Такое же интересное дополнение можно получить, используя вещи, которые редко можно встретить в повседневных образах, например комбинезон, который отлично будет сочетаться с кожаной сумкой через плечо.

Под стиль сумки на ремне

Вы можете подобрать аксессуар, который сочетает в себе характеристики сумки на ремне и через плечо. Тогда его можно будет легко сочетать с черной футболкой и серыми джинсами. Этот образ максимально простой и отлично подходит для тех случаев, когда вам не хочется выделяться.

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Размер макси и в сочетании с кожаной зеленой курткой

Пожалуй, нет предела тому, насколько практичной может быть сумка через плечо. Если она будет максимально большой, вы сможете уместить в ней самые необходимые вещи. А цвет может быть самым нейтральным, например черным или серым. При этом данный аксессуар можно будет сочетать даже с романтическим платьем.

Подберите сумку в виде кошелька к вашей кожаной куртке. Визуально связать эти два элемента в образе можно за счет дополнительных аксессуаров, например массивного значка на бомбере, а также стилизованной зеленой цепочки на сумке. Остальные вещи можно подобрать, даже не руководствуясь цветовым сочетанием, ведь ваш образ уже выглядит броским и привлекательным.

Придите к балансу

Для того чтобы образ выглядел сбалансированным и гармоничным, а аксессуар не притягивал к себе слишком много внимания, можно подобрать сумку через плечо среднего размера, дополнив ею классическую белую рубашку, кожаную куртку, а также серые джинсы.