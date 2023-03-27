Инсайдер рассказал о том, сойдутся ли Меган Фокс и Machine Gun Kelly

За отношениями Меган Фокс и Machine Gun Kelly с интересом наблюдают поклонники по всему миру. Фанаты ждут либо публичного заявления о разрыве отношений, либо радостную новость о воссоединении. На днях источник близкий к паре высказался о том, помирятся ли известная актриса и рокер. Инсайдер отметил, что Меган и Machine Gun Kelly “все еще работают над своими проблемами”.

Только время покажет, сойдутся ли они снова должным образом, но сейчас это выглядит довольно маловероятным, — высказал он свое мнение.

Источник отметил, что у них “всегда были довольно бурные отношения”. Однако Меган была в восторге, когда они обручились. Инсайдер заявил, что Фокс действительно любит музыканта, но сейчас она несчастна.

Некоторое время назад она сняла свое обручальное кольцо и с тех пор не надевала, — утверждает источник.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Меган Фокс и Machine Gun Kelly начали встречаться летом 2020 года. В январе 2022-го объявили о помолвке. Пару заподозрили в расставании после “Грэмми”. В соцсетях завирусилось видео, на котором влюбленные выясняют отношения во время музыкальной премии. Затем актриса стерла со своей страницы все совместные фото с музыкантом, подписалась на его заклятых врагов, например, Эминема, и опубликовала пост с цитатой из песни Бейонсе “Pray You Catch Me”, в которой та спела об измене Джей-Зи. Через некоторое время возлюбленных заметили у консультационного центра для пар.

Более того, на традиционную вечеринку Vanity Fair, последовавшую за 95-й церемонией вручения премии “Оскар”, 36-летняя звезда пришла без обручального кольца и в совершенно новом образе. Фокс постриглась и перекрасилась в рыжий. Что ж, похоже, эти перемены во внешности напрямую связаны с переменами в личной жизни.

Меган Фокс и Machine Gun KellyМеган Фокс