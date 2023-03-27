Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановлено

Движение на Калужско-Рижской линии восстановлено и вводится в график. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Интервалы движения поездов ранее увеличили на центральном участке “оранжевой” ветки. Причиной стала проверка одного из составов.

Также временно приостановили движение от “Октябрьской” до “Проспекта Мира”, пишет агентство “Москва”.