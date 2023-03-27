 

“Готова зарабатывать, где выгоднее” – прижатая к стенке Лорак озвучила четкую позицию

27.03.2023, 21:40, Разное
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Украинская певица
Ани Лорак уже много лет живет и работает в России. С начала февральских событий
от артистки требовали четко выразить свое мнение, однако звезда “Евровидения”
долго отмалчивалась. Теперь же в социальных сетях появилось большое письмо
поклонникам.

По словам Ани
Лорак, переезд в Россию произошел из-за тяжелых жизненных обстоятельств.
Прижатая к стенке политиками, певица не могла развиваться. В новой стране она
нашла и признание, и популярность. Однако, артистка утверждает, что никогда не
отказывалась от своих корней.

Теперь певица озвучила
четкую позицию — она в нейтралитете, сообщает издание Царьград. Лорак назвала себя деятелем искусства и певицей, которая не может
принимать никаких сторон. Для нее главное — это творчество, которое можно
дарить аудитории всего мира. Ани Лорак хочет, чтобы ее музыку слушали люди разных
стран и убеждений.

К сожалению, не
все поклонники приняли такое мнение. В комментариях к публикации появилось
большое количество негатива — как с одной, так и с другой стороны. Однако, Ани
не стала закрывать свой пост, дав подписчикам возможность высказаться.

“Никакой
позиции — готова зарабатывать, где выгоднее”, “Почему вы не хотите
озвучить свою четкую позицию?”, “Вы слишком долго молчали”, —
пишут бывшие ценители творчества Ани Лорак.

Депутат Госдумы Максим Иванов уверен, что за проукраинскую позицию артистку надо наказать.

“Тех людей, которые выступают против нашей страны, не нужно поддерживать и выплачивать гонорары за концерты”, – отметил Иванов в беседе с интернет-порталом “Подмосковье сегодня”.


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