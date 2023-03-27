“Готова зарабатывать, где выгоднее” – прижатая к стенке Лорак озвучила четкую позицию

Украинская певица

Ани Лорак уже много лет живет и работает в России. С начала февральских событий

от артистки требовали четко выразить свое мнение, однако звезда “Евровидения”

долго отмалчивалась. Теперь же в социальных сетях появилось большое письмо

поклонникам.

По словам Ани

Лорак, переезд в Россию произошел из-за тяжелых жизненных обстоятельств.

Прижатая к стенке политиками, певица не могла развиваться. В новой стране она

нашла и признание, и популярность. Однако, артистка утверждает, что никогда не

отказывалась от своих корней.

Теперь певица озвучила

четкую позицию — она в нейтралитете, сообщает издание Царьград. Лорак назвала себя деятелем искусства и певицей, которая не может

принимать никаких сторон. Для нее главное — это творчество, которое можно

дарить аудитории всего мира. Ани Лорак хочет, чтобы ее музыку слушали люди разных

стран и убеждений.

К сожалению, не

все поклонники приняли такое мнение. В комментариях к публикации появилось

большое количество негатива — как с одной, так и с другой стороны. Однако, Ани

не стала закрывать свой пост, дав подписчикам возможность высказаться.

“Никакой

позиции — готова зарабатывать, где выгоднее”, “Почему вы не хотите

озвучить свою четкую позицию?”, “Вы слишком долго молчали”, —

пишут бывшие ценители творчества Ани Лорак.

Депутат Госдумы Максим Иванов уверен, что за проукраинскую позицию артистку надо наказать.

“Тех людей, которые выступают против нашей страны, не нужно поддерживать и выплачивать гонорары за концерты”, – отметил Иванов в беседе с интернет-порталом “Подмосковье сегодня”.